Гарячі тури осені: де реально відпочити на морі зі знижкою

Купальний сезон продовжується: температура води в районі Варни +22°С, на пляжах Барселони +25°С, на острові Джерба в Тунісі +27°С, в Аланії +28°С. Є шанс організувати літню відпустку на море в середині осені зі знижками до 20-30%: зараз доступні дуже гарячі тури на морські курорти з вигідними пропозиціями готелів і туроператорів.

Гарячі тури за програмою «тільки проживання»

Ближче до завершення купального сезону приморські готелі наввипередки скидають ціни на проживання. У Болгарії на початку жовтня 2025 року можна провести тиждень відпустки в готелі все включено за ціною від 22 тис. грн для двох дорослих туристів. Тиждень осіннього відпочинку в болгарському готелі класу 4* з концепцією все включено, на першій лінії, з власним пляжем, басейнами та ресторанами коштуватиме українським туристам 30-50 тис. грн. Курорти на вибір - Поморіє, Несебр, Св. Костянтин та Олена, Кранево, Обзор.

Гарячі тури на умовах «тільки проживання» - це можливість викупити через онлайн-турагенцію АНЕКС Тур акційні номери в готелях найпопулярніших морських курортів різних країн, від Єгипту та Туреччини до Іспанії та Греції. Туристи самі обирають варіанти проїзду на курорт: особистий транспорт, трансфер, регулярні та чартерні автобусні та авіарейси. Гнучкий формат програми дозволяє туристам самостійно визначати зручний час та тривалість осінньої відпустки.

Гарячі тури до Туреччини: осінні знижки сезону 2025

Найвищі знижки в середині осені пропонують готелі на узбережжі Егейського моря: Бодрум, Кушадаси, Мармаріс. Вартість проживання у міських готелях знижується до 40%. Ближче до середини жовтня настає час гарячих путівок з вигідними знижками на курорти Кемера, Белека, Анталії, Сіде та Аланії. Середня ціна туру в Туреччину з прямим перельотом і проживанням в готелі 5* все включено і ультра все включено 45-65 тис. грн для двох туристів.

Восени 2025 року вигідні для українських туристів пакетні тури в Стамбул; ціна від 28 тис. грн включає:

переліт до Стамбула й назад з багажем;

7 ночей у готелі зі сніданком.

Найпопулярніші готелі в історичному центрі Стамбула, поблизу Святої Софії, палацу Топкапи та Гранд Базару. Увага: на три осінні місяці 2025 року Стамбул став столицею грандіозного фестивалю мистецтв; основний майданчик у районі Бейоглу-Каракей.

Гарячі тури до Іспанії: відпустка гурманів

Коста Дорада, Барселона, Коста дель Маресме - найпопулярніші напрямки гарячих путівок в осінню Іспанію. Вартість тижневого відпочинку двох туристів з прямим перельотом та проживанням в іспанському готелі з басейном стартує від 57 тис. грн. Жовтень – чудовий час для знайомства з архітектурними шедеврами та гастрономічних подорожей.

Осінні гарячі тури до Єгипту: яскравий початок високого сезону 2025

Курорти Червоного моря після літньої спеки готуються приймати мільйони європейських туристів. Найпопулярніші гарячі тури від ANEX Tour до Єгипту в жовтні і листопаді в готелі Марса Алам і Шарм ель Шейха з власними кораловими рифами або особливою концепцією (сімейна, готель 16+, з гольф-клубом або казино).

Якщо цікавитеся історією, у листопаді варто вибрати готелі поблизу Ель Гуни та Хургади: простіше дістатися грандіозного Нового Каїрського музею (тільки в галереї Тутанхамона понад 5000 експонатів). Літо – це не календарний сезон, а настрій. Подаруйте собі трохи літа з приємною знижкою гарячого туру.