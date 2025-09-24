Новий підхід до лікування ран та опіків

В умовах повномасштабної війни, постійних катастроф та надзвичайних ситуацій, що тривають в Україні, проблема невідкладної допомоги при опіках і пораненнях стає дедалі гострішою. Більшість поранених, що евакуюються з місць бойових дій, уже мають інфіковані рани. Навіть під час лікування в медичних закладах існує ризик отримати додаткову госпітальну інфекцію.

На жаль, ефективність звичних антибактеріальних препаратів знижується через зростання стійкості мікроорганізмів до них. Постійна селекція мікроорганізмів призводить до появи полі- та панрезистентних штамів, боротися з якими стає дедалі важче.

HEALER® MEDICAL: ефективна відповідь на виклики сучасності

З огляду на ці проблеми, фахівці пропонують змінити підходи до лікування, використовуючи інноваційний препарат на основі полігексаметиленбігуаніду гідрохлориду (PHMB) під торговою маркою HEALER® MEDICAL. Цей антисептичний розчин має подвійну дію:

* Він містить полігексанідбігуанід (PHMB), який ефективно бореться з бактеріями та грибками. Що важливо, до PHMB поки що не виявлено стійкості збудників інфекцій.

* Другий компонент — поверхнево-активна речовина бетаїн, яка допомагає очистити рану від біоплівок — особливих структур, утворених бактеріями, що захищають їх від ліків.

Завдяки цьому розчин ефективно зменшує мікробне навантаження та сприяє швидшому загоєнню.

Дослідження підтверджують ефективність

Співробітники Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика провели дослідження, яке показало, що щоденне застосування розчину PHMB для лікування інфікованих опіків та ран значно знижує кількість мікроорганізмів. Було зафіксовано зменшення ознак запалення та прискорення формування грануляційної тканини.

Переваги HEALER® MEDICAL

Цей препарат має низку важливих переваг:

* Висока ефективність: знижує мікробне навантаження та сприяє загоєнню ран.

* Безпека: не пошкоджує здорові тканини, епітелій і не викликає алергічних реакцій.

* Зручність: розчин прозорий, без запаху та кольору. Відкритий флакон можна використовувати протягом 2 місяців.

* Широкий спектр застосування: підходить для лікування опіків, мінно-вибухових і вогнепальних поранень, пролежнів, а також для обробки післяопераційних ран і синдрому діабетичної стопи.

Впровадження цього препарату в широку клінічну практику, що було рекомендовано вченою радою НУОЗ України імені П.Л. Шупика, може стати значним кроком уперед у боротьбі з інфекційними ускладненнями при лікуванні ран та опіків.

https://healer.ua/

Зверніть увагу! Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.