Фокстрот відкриває світ Apple: знайомтесь із новою лінійкою iPhone 17

Вересень — це завжди особливий час для поціновувачів технологій, і цей рік не став винятком. Apple знову задала тренди, презентувавши світові довгоочікувану лінійку iPhone 17. Чотири нові моделі вже готові дивувати, а Фокстрот, як офіційний партнер бренду в Україні, готовий стати провідником у цей захопливий світ інновацій. В статті детально розбираємо кожну новинку, щоб підготуватись до оновлення.

Загальний огляд лінійки: чотири моделі для нових вражень

Цьогорічне оновлення принесло чотири унікальні пристрої, і кожен знайде свого користувача:

базовий Айфон 17;

неймовірно тонкий iPhone Air;

потужний 17 Pro;

безкомпромісний 17 Pro Max.

Компанія відмовилася від Plus, замінивши її на елегантний Air, що свідчить про новий підхід до дизайну.

Ключовим нововведенням для всіх смартфонів стало те, чого так довго чекали — всі без винятку моделі оснащені дисплеями ProMotion. Технологія дозволяє екрану адаптивно змінювати частоту оновлення до 120 Гц, роблячи будь-яку анімацію неймовірно плавною. Також у всій лінійці з’явилася функція Always-on Display, яка раніше була ексклюзивом Pro-версій. Екрани захищає скло Ceramic Shield нового покоління з антибліковим покриттям, яке значно підвищує стійкість до подряпин.

На окрему увагу заслуговує оновлена фронтальна камера Center Stage, яка тепер є у всіх моделях лінійки. Вона отримала новий 18-мегапіксельний сенсор із квадратною матрицею. Таке рішення дозволяє робити ширококутні селфі, тримаючи телефон вертикально, без потреби повертати пристрій. Інтелектуальна система на базі штучного інтелекту автоматично розширює кадр, якщо в ньому з’являються інші люди, підбираючи оптимальний кут огляду.

iPhone 17: новий стандарт доступності та продуктивності

Базовий iPhone 17 робить величезний крок уперед, пропонуючи функції, які раніше були доступні лише у дорожчих версіях. Його LTPO OLED-екран збільшився до 6.3 дюймів, а габарити залишились на рівні тогорішньої моделі — все за рахунок зменшення товщини рамок. Головним рушієм пристрою слугує новий 3-нанометровий чип A19, який працює в парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Це поєднання забезпечує не лише високу швидкість роботи, але й чудову енергоефективність.

Фотографічні можливості також суттєво зросли. Цього року Apple оснастила базову модель подвійною камерою, де обидва модулі мають роздільну здатність 48 Мп. Основний ширококутний сенсор доповнює такий самий потужний надширококутний об’єктив.

Цьогоріч Apple пропонує свіжу палітру кольорів для базової моделі: Black (Чорний), White (Білий), Mist Blue (Блакитна імла), Sage (Шавлія) та Lavender (Лавандовий).

iPhone 17 Air: революція тонкості та легкості

Модель iPhone 17 Air — це справжній витвір інженерного мистецтва, створений для поціновувачів елегантності. Цей смартфон став найтоншим в історії Apple — його товщина складає всього 5.6 мм, а вага — 165 грамів. Таких показників вдалося досягти завдяки титановому корпусу, переосмисленню компонування деталей та повній відмові від фізичних SIM-карт на користь eSIM.

Попри свою витонченість, пристрій отримав великий 6.5-дюймовий дисплей із технологією ProMotion, флагманський чип A19 Pro та 12 ГБ оперативної пам’яті, що ставить його за продуктивністю на один рівень з Pro-версіями. Водночас для досягнення максимальної тонкості, камеру оптимізували, залишивши один, але дуже потужний 48-мегапіксельний основний сенсор.

iPhone 17 Pro та Pro Max: потужність без компромісів

Флагманські моделі iPhone 17 Pro та Pro Max створені для тих, хто вимагає від свого смартфона максимуму. Вони працюють на базі абсолютно нового процесора A19 Pro та оснащені 12 ГБ оперативної пам’яті, що відкриває неймовірні можливості для багатозадачності.

iPhone 17 Pro отримав 6.3-дюймовий екран, а Pro Max — величезний 6.9-дюймовий, найбільший за всю історію iPhone. Головною гордістю Pro-версій стала оновлена система камер із трьох модулів по 48 Мп кожен — ширококутного, надширококутного та перископічного телефото об’єктива. iPhone 17 Pro Max також встановлює новий рекорд автономності завдяки акумулятору на 4832 мА-год.

Професійні моделі отримали новий корпус unibody з алюмінію, інноваційну систему охолодження Vapor Chamber, найкращу автономність (до 39 годин відтворення відео) та рекордний обсяг пам’яті з накопичувачем до 2 ТБ.

Фокстрот: найкращий партнер у світі Apple

Придбання нового iPhone — це важлива подія, і Фокстрот робить цей процес максимально зручним і безпечним. Як авторизований реселер Apple, магазин гарантує оригінальність кожного гаджету та надає офіційну гарантію.

Фокстрот — одна з найбільших в Україні омніканальних мереж за кількістю торгових точок і обсягами продажів електроніки та побутової техніки. Станом на вересень 2025 р. мережа налічує 127 магазинів у 68 містах країни, активно розвиває інтернет-магазин і мобільний застосунок Foxtrot.ua.

Компанія не лише йде в ногу з онлайн-ринком — вона випереджає його за темпами зростання. Онлайн-продажі на FOXTROT.UA за пів року зросли на майже 52%, а в другому кварталі — на вражаючі 83%. Кількість онлайн-замовлень збільшилася на 63%, а трафік сайту зріс на 47%. Мобільний застосунок Фокстрот налічує майже 500 000 користувачів, а його частка становить до 12% від загального обсягу онлайн-продажів.

Експерти Фокстрот завжди готові надати професійну консультацію та допомогти порівняти моделі. Також в магазині діють вигідні умови покупки, зокрема програми кредитування та можливість обміну старого пристрою на новий по Trade-In. Програма лояльності ФоксFan дозволяє отримувати додаткові переваги: частка чеків учасників програми становить 96.7%, а повторних покупок — 75%.

Інклюзивний сервіс та соціальна відповідальність

Особливе місце в діяльності компанії займає програма «Безбар’єрний Фокстрот» — ініціатива, спрямована на створення комфортного середовища для всіх клієнтів. У всій мережі (126 магазинів у 67 містах) підключено онлайн-сервіс для нечуючих покупців з порушенням слуху. Фокстрот став першою компанією у сфері ритейлу, яка є ініціатором адаптації бізнесу до потреб людей з порушенням слуху.

Нові та оновлені магазини облаштовуються з фокусом на фізичну доступність: зручний торговий простір для батьків з дитячими візочками, відвідувачів, які користуються кріслом колісним, тростиною або милицями. Встановлюються індукційні петлі, які покращують якість звуку для тих, хто користується слуховими апаратами.

Фокстрот також продовжує системно розвивати напрям корпоративної соціальної відповідальності. З 24 лютого 2022 року волонтери корпоративного штабу «Допомога нашим» опрацювали 1510+ офіційних запитів від захисників і на потреби цивільних українців, видавши понад 9000 одиниць техніки на понад 48 млн грн.

Час для оновлення

Лінійка iPhone 17 — новий технологічний прорив. Відчутне покращення екранів у всіх моделях, революційний дизайн Air і безкомпромісна потужність Pro-версій демонструють, що Apple продовжує впевнено рухатися вперед.

