Оновлена лінійка Phantom I та II - нова ера звуку від Devialet

Devialet - французька компанія, що спеціалізується на виробництві акустичної преміальної системи. Колонки цього бренду давно символізують передовий підхід до звучання, де все продумано до дрібниць: від технічних рішень до дизайну. На сьогоднішній день компанія представила оновлену лінійку Phantom I та II. Нові зміни привернули увагу поціновувачів деталізованого та потужного звучання. Ключовими перевагами оновленої лінійки Devialet Phantom Ultimate стала точність передачі частот, розширений діапазон та дизайн. Незмінною залишилася компактність, яка впишеться у будь-який інтер'єр.

Devialet Phantom Ultimate 108 дБ

Першим в оновленій версії є Devialet Phantom Ultimate 108 dB. Вона призначена для любителів послухати музику на максимумі. Звучання колонок аналогічне до живого концерту.

Звуковий тиск 108 дБ та 1100 Вт потужності надають можливість заповнити музикою велике приміщення. Також патентовані технології Devialet - ADH та HBI видають звучання без будь-яких спотворень та сторонніх шумів.

Такі стовпчики будуть центром будь-якого звукового обладнання, встановлюючи новий стандарт якості для розваг.

Devialet Phantom Ultimate 98 дБ

Другою моделлю в оновленій лінійці стала колонка – Devialet Phantom Ultimate 98 dB. Підкоривши тих, хто шукає гармонію між потужністю та компактністю.

Потужність 400 Вт та звуковий тиск 98 дБ дають разюче звучання в приміщеннях середнього розміру, зберігаючи деталізацію частот. А насичене звучання в режимі домашнього кінотеатру надасть перегляду фільму додаткового обсягу.

Така модель буде відмінним вибором тим, хто не готовий одразу інвестувати у найефективніші рішення бренду, але хочуть поринути в атмосферу Devialet.

Чому варто вибирати оновлені Phantom

Поліпшена лінійка Phantom I і II свідчить про те, що Devialet розвиває технології у виробництві та залишає за собою лідируючу позицію на ринку акустики преміум-класу. До ключових особливостей оновленої лінійки можна віднести:

Звучання;

Потужність та адаптивність;

Сучасні технології;

Енергоефективність та надійність;

Дизайн та компактність;

Універсальність.

Тим, хто тільки відкрив для себе цей бренд, підійдуть Devialet Phantom Ultimate 98dB. А для тих, хто вже встиг оцінити якість бренду і хоче максимум вражень від музики, краще зупинити свій вибір на Devialet Phantom Ultimate 108dB.

Вже вкотре бренд Devialet довів, що звучання може бути не лише чистим, а й живим, емоційним. А оновлена лінійка відкриває нові можливості у музичному світі.