September Fest: архітектура майбутнього - вже завтра в A-Station

Вже завтра, 18 вересня, Зустрічаємо оксамитовий сезон осені разом на September Fest — в арсеналі A-Station від медіагрупи DMNTR

Формат: панелі, дискусії, інтерв'ю, арт інсталяції.

📩 Реєстрація за посиланням www.ubc-ua.info/september-fest

Що чекає на вас:

• Панелі, лекції та дискусії від провідних архітекторів і девелоперів

• 2500+ учасників: інвестори, дизайнери, політики, CEO компаній

• Open-air формат та масштабний нетворкінг

• Актуальні тренди урбаністики та архітектури

Головні учасники:

Генеральний спонсор:

A | DEVELOPMENT

Партнери: RIEL, Vlasne Misto, Kreator Bud, Saga development, BGV development, DIM group, METINVEST, UDP, Avalon, ODA development, SenSar, Blago, Taryan Group та інші

📅 18 вересня | 12:00 – 22:00

📍 A-STATION, вул. Князів Острозьких, 8, Київ

👥 Очікуємо 2500–3000 гостей

Організатор: DMNTR

Генеральний Спонсор: A | DEVELOPMENT

Це подія, що формує майбутнє українських міст. Забронюйте безкоштовний квиток вже зараз:

🎟 Квитки: www.ubc-ua.info/september-fest