Інтерфакс-Україна
11:55 17.09.2025

September Fest: архітектура майбутнього - вже завтра в A-Station

1 хв читати

Вже завтра, 18 вересня, Зустрічаємо оксамитовий сезон осені разом на September Fest — в арсеналі A-Station від медіагрупи DMNTR

Формат: панелі, дискусії, інтерв'ю, арт інсталяції.

📩 Реєстрація за посиланням www.ubc-ua.info/september-fest

Що чекає на вас:
• Панелі, лекції та дискусії від провідних архітекторів і девелоперів
• 2500+ учасників: інвестори, дизайнери, політики, CEO компаній
• Open-air формат та масштабний нетворкінг
• Актуальні тренди урбаністики та архітектури

Головні учасники: 

Генеральний спонсор: 
A | DEVELOPMENT 

Партнери: RIEL, Vlasne Misto, Kreator Bud, Saga development, BGV development, DIM group, METINVEST, UDP, Avalon, ODA development, SenSar, Blago, Taryan Group та інші 

📅 18 вересня | 12:00 – 22:00
📍 A-STATION, вул. Князів Острозьких, 8, Київ
👥 Очікуємо 2500–3000 гостей
Організатор: DMNTR
Генеральний Спонсор: A | DEVELOPMENT

Це подія, що формує майбутнє українських міст. Забронюйте безкоштовний квиток вже зараз:
🎟 Квитки: www.ubc-ua.info/september-fest

