UA FEST 2025: щорічний український родинний фестиваль у Варшаві
До Міжнародного дня миру 21 вересня 2025 року у Варшаві відбудеться UA FEST 2025. Подія присвячена першій річниці UA HUB – найбільшого українського простору в Європі для культури, освіти, бізнесу та соціальної взаємодії.
Фестиваль збере понад 2000 гостей – представників української діаспори, бізнесу, громадських організацій, дипломатичних установ, культурних діячів, українських родин та польських друзів України.
На головній сцені фестивалю виступлять заслужені артистки України — Світлана Тарабарова та Наталка Карпа.
Захід проводиться під Почесним патронатом Посольства України в Республіці Польща та Бурмістра району Мокотув м.ст. Варшави.
Програма фестивалю
14:00 – урочисте відкриття, виступи почесних гостей, виконання Гімну України Наталкою Карпою, концертні номери.
Протягом дня працюватимуть:
• територія краси з б’юті-послугами від українських майстрів,
• фуд-корт,
• дитячі інтерактивні зони,
• ярмарок українських брендів і hand-made виробів,
• виставка від Українського інституту національної пам’яті,
• день відкритих дверей резидентів UA HUB,
• фотозона в українському стилі,
• лотереї та розіграші призів.
• вечірній фінал – виступ Світлани Тарабарової разом із дітьми-учасниками фестивалю.
Чому це важливо
UA HUB щодня відвідують близько 300 людей, і він став ключовим центром підтримки та об’єднання українців у Польщі.
UA FEST 2025 стане унікальною платформою для об’єднання українців за кордоном, зміцнення спільноти та популяризації української культури в Європі.
Дата і місце: 21 вересня 2025 року, Варшава
Організатор: UA HUB / Фундація Ukraine Above All
Для додаткової інформації та акредитації журналістів:
Ольга Заковрашна
PR-менеджерка UA HUB / UA FEST 2025
+48 451 098 928
+39 063 490 38 30 (месенджери)