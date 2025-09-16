UA FEST 2025: щорічний український родинний фестиваль у Варшаві

До Міжнародного дня миру 21 вересня 2025 року у Варшаві відбудеться UA FEST 2025. Подія присвячена першій річниці UA HUB – найбільшого українського простору в Європі для культури, освіти, бізнесу та соціальної взаємодії.

Фестиваль збере понад 2000 гостей – представників української діаспори, бізнесу, громадських організацій, дипломатичних установ, культурних діячів, українських родин та польських друзів України.

На головній сцені фестивалю виступлять заслужені артистки України — Світлана Тарабарова та Наталка Карпа.

Захід проводиться під Почесним патронатом Посольства України в Республіці Польща та Бурмістра району Мокотув м.ст. Варшави.

Програма фестивалю

14:00 – урочисте відкриття, виступи почесних гостей, виконання Гімну України Наталкою Карпою, концертні номери.

Протягом дня працюватимуть:

• територія краси з б’юті-послугами від українських майстрів,

• фуд-корт,

• дитячі інтерактивні зони,

• ярмарок українських брендів і hand-made виробів,

• виставка від Українського інституту національної пам’яті,

• день відкритих дверей резидентів UA HUB,

• фотозона в українському стилі,

• лотереї та розіграші призів.

• вечірній фінал – виступ Світлани Тарабарової разом із дітьми-учасниками фестивалю.

Чому це важливо

UA HUB щодня відвідують близько 300 людей, і він став ключовим центром підтримки та об’єднання українців у Польщі.

UA FEST 2025 стане унікальною платформою для об’єднання українців за кордоном, зміцнення спільноти та популяризації української культури в Європі.

Дата і місце: 21 вересня 2025 року, Варшава

Організатор: UA HUB / Фундація Ukraine Above All

Для додаткової інформації та акредитації журналістів:

Ольга Заковрашна

PR-менеджерка UA HUB / UA FEST 2025

+48 451 098 928

+39 063 490 38 30 (месенджери)