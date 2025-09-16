NAM Summit 2025: головна подія для тих, хто формує медіа нової епохи

25–26 вересня відбудеться NAM Summit 2025 — друга щорічна конференція, яка вже стала ключовою подією для українських медіа, бізнесу, громадського сектору та донорських організацій. Це простір, де обговорюють головні виклики і формують рішення для медіа в умовах війни, глобальних трансформацій та стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Цьогорічна фокусна тема: Глобальні зміни — локальні голоси!

У програмі:

▪️Відкриття та головна дискусія «Лідери медіа про виклики і можливості 2025».

▪️Практичні воркшопи про грантові інструменти, алгоритми YouTube та сучасний аудіокреатив.

▪️Панелі про інновації, OTT і євроінтеграцію.

▪️Виступи про регулювання, свободу слова та нову роль медіа в суспільстві.

▪️Презентації і кейси про використання ШІ в редакціях, відеоформати майбутнього та розвиток регіональних медіа.

▪️Заключна промова і підбиття підсумків.

Детальніше про програму:

День 1 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-1-2025

День 2 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-2-2025

Що на вас чекає:

▪️ Два дні інтенсивного діалогу, панелей і практичних воркшопів.

▪️ 50+ провідних спікерів, які поділяться досвідом і прогнозами.

▪️ 300+ колег з усіх куточків України та світу — нові контакти, ідеї, партнерства.

▪️ Живі дискусії про майбутнє аудіо та відеоіндустрії, стратегії для стійкості редакцій та розвитку комунікацій.

Квитки на NAM Summit 2025! Отримуйте вигоду — приходьте з командою!

▪️ Індивідуальний квиток — 2600 грн

▪️ Група з 5 осіб — 10 000 грн (по 2000 грн/особа)

▪️ Група з 10 осіб — 18 000 грн (лише 1800 грн/особа)

⏳Обирайте груповий пакет — і економте для своєї редакції чи організації, отримуючи максимум користі від події.

Придбати квитки: https://forms.gle/KYhapzwZD3vUxacTA

Доєднатися до події: https://www.facebook.com/events/1151668029630261

Головні напрями програми:

1. Audio Track

Цифровізація радіо, інтеграція FM та стримінгу, AI-реклама, нові формати та монетизаційні інструменти, розвиток подкастів, технологічні тренди (AI, AR, метавсесвіти), робота з поколіннями та зміною поведінки аудиторії.

2. Video Track

Стрімінг, інтерактивні формати, VR і 3D-анімація, нові технології створення та редагування відео, монетизація через рекламу, підписки та спонсорство, адаптація до змін попиту та алгоритмів платформ.

3. Strategy Track

Медіастратегії в умовах війни та турбулентності, впровадження ШІ без втрати якості контенту, розвиток бізнес-моделей, донорські підходи, побудова спільнот та підписок, зміна управлінської культури та роль лідерів у період змін.

NAM Summit 2025 стане місцем, де редактори, керівники, продюсери та журналісти зможуть отримати інструменти для посилення своєї спроможності, адаптації до цифрових викликів і інтеграції в глобальну екосистему незалежної журналістики.

А ще — нетворкінг, партнерські зустрічі, можливість презентувати свої ідеї та знайти нові можливості для співпраці.

Партнери NAM Summit 2025:

Радіохолдинг «ТА́ВР Медіа», OMD Optimum Media Ukraine, Vidzone,

Представництво Європейського Союзу в Україні

Медіапартнери NAM Summit 2025:

Громадське Радіо, КЖЕ, Детектор медіа, НАКИПІЛО, #ШОТАМ, Точка Сходу, Вікно Відновлення, UATV.English, The Gaze