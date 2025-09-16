NAM Summit 2025: головна подія для тих, хто формує медіа нової епохи
25–26 вересня відбудеться NAM Summit 2025 — друга щорічна конференція, яка вже стала ключовою подією для українських медіа, бізнесу, громадського сектору та донорських організацій. Це простір, де обговорюють головні виклики і формують рішення для медіа в умовах війни, глобальних трансформацій та стрімкого розвитку штучного інтелекту.
Цьогорічна фокусна тема: Глобальні зміни — локальні голоси!
У програмі:
▪️Відкриття та головна дискусія «Лідери медіа про виклики і можливості 2025».
▪️Практичні воркшопи про грантові інструменти, алгоритми YouTube та сучасний аудіокреатив.
▪️Панелі про інновації, OTT і євроінтеграцію.
▪️Виступи про регулювання, свободу слова та нову роль медіа в суспільстві.
▪️Презентації і кейси про використання ШІ в редакціях, відеоформати майбутнього та розвиток регіональних медіа.
▪️Заключна промова і підбиття підсумків.
Детальніше про програму:
День 1 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-1-2025
День 2 - https://summit.nam.org.ua/blank/den-2-2025
Що на вас чекає:
▪️ Два дні інтенсивного діалогу, панелей і практичних воркшопів.
▪️ 50+ провідних спікерів, які поділяться досвідом і прогнозами.
▪️ 300+ колег з усіх куточків України та світу — нові контакти, ідеї, партнерства.
▪️ Живі дискусії про майбутнє аудіо та відеоіндустрії, стратегії для стійкості редакцій та розвитку комунікацій.
Квитки на NAM Summit 2025! Отримуйте вигоду — приходьте з командою!
▪️ Індивідуальний квиток — 2600 грн
▪️ Група з 5 осіб — 10 000 грн (по 2000 грн/особа)
▪️ Група з 10 осіб — 18 000 грн (лише 1800 грн/особа)
⏳Обирайте груповий пакет — і економте для своєї редакції чи організації, отримуючи максимум користі від події.
Придбати квитки: https://forms.gle/KYhapzwZD3vUxacTA
Доєднатися до події: https://www.facebook.com/events/1151668029630261
Головні напрями програми:
1. Audio Track
Цифровізація радіо, інтеграція FM та стримінгу, AI-реклама, нові формати та монетизаційні інструменти, розвиток подкастів, технологічні тренди (AI, AR, метавсесвіти), робота з поколіннями та зміною поведінки аудиторії.
2. Video Track
Стрімінг, інтерактивні формати, VR і 3D-анімація, нові технології створення та редагування відео, монетизація через рекламу, підписки та спонсорство, адаптація до змін попиту та алгоритмів платформ.
3. Strategy Track
Медіастратегії в умовах війни та турбулентності, впровадження ШІ без втрати якості контенту, розвиток бізнес-моделей, донорські підходи, побудова спільнот та підписок, зміна управлінської культури та роль лідерів у період змін.
NAM Summit 2025 стане місцем, де редактори, керівники, продюсери та журналісти зможуть отримати інструменти для посилення своєї спроможності, адаптації до цифрових викликів і інтеграції в глобальну екосистему незалежної журналістики.
А ще — нетворкінг, партнерські зустрічі, можливість презентувати свої ідеї та знайти нові можливості для співпраці.
Партнери NAM Summit 2025:
Радіохолдинг «ТА́ВР Медіа», OMD Optimum Media Ukraine, Vidzone,
Представництво Європейського Союзу в Україні
Медіапартнери NAM Summit 2025:
Громадське Радіо, КЖЕ, Детектор медіа, НАКИПІЛО, #ШОТАМ, Точка Сходу, Вікно Відновлення, UATV.English, The Gaze