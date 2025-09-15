"Незручне, невидиме і небезпечне": у Києві відбудеться 9-й "Фестиваль думок"

20 вересня 2025 року в Києві на Арт-заводі Платформа (вул. Якова Гніздовського, 1-А, ст. м. Лісова) пройде 9-й «Фестиваль думок» – щорічна інтелектуальна подія, де кожен і кожна може поділитися своїми ідеями та почути думки інших. Вхід вільний, реєстрація обов’язкова.

Цьогорічна головна тема – «Незручне, невидиме і небезпечне». Організатори обіцяють відверті дискусії про війну та її наслідки, роль і постаті жінок, мобілізацію, роботу преси, освіту та інші гострі питання, що хвилюють суспільство. Фестиваль збирає лідерів та лідерок думок, представників влади, громадського сектору та міжнародних організацій, щоб спільно шукати відповіді на виклики сьогодення.

Програма фестивалю: http://bit.ly/45W6mst

Просимо усіх охочих обовʼязково зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/iRSC5UYCku4EogNY9

Крім панельних обговорень, відвідувачі зможуть:

відвідати «Алею думок»: територію організацій, активістів та ініціатив, які змінюють країну на краще;

переглянути фотовиставку «Хроніки евакуації» про реалії роботи евакуаційних екіпажів на прифронті;

прослухати подкаст «Черга життя: голоси» – аудіозаписи з гарячої лінії БФ «Схід SOS», на яких люди, в пошуках порятунку, звертаються по допомогу;

взяти участь у тренінгу з першої психологічної допомоги від фахівчинь БФ «Схід SOS». Ви навчитеся оцінювати кризові ситуації, підтримувати людей у дистресі (стані, коли людина не може самостійно адаптуватися до стресових ситуацій) і надавати першу психологічну допомогу;

насолодитися концертом гурту “Пристані”

Під час усього заходу працюватиме безкоштовна дитяча зона від фахівчинь всеукраїнської мережі просторів «Затишно space»: ігри, майстер-класи та цікаві активності для найменших. Під час фестивалю буде можливість зробити благодійний внесок на придбання шести комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для евакуаційних бригад БФ «Схід SOS».

Цікаві факти:

Команда Благодійного фонду «Схід SOS» вперше провела фестиваль у 2017 році. Відтоді головна мета зустрічі незмінна – щороку ми говоримо про важливе. Особливо про те, що болить.

1. Фестиваль думок став першим в Україні та відбувся в місті Сєвєродонецьк у 2017 році.

2. Ми проводили дискусії в найцікавіших місцях Луганщини, першими на думку спадають Привольнянський плацдарм під Лисичанськом і затоплений водою вугільний кар'єр.

3. Зустріч завжди відбувається у вересні. Це ще одна нагода полюбити осінь.

4. Бабак – символ Луганської області, тому саме він став маскотом фестивалю.

5. У першому фестивалі взяли участь понад 800 людей!

6. Ідея прийшла до нас від естонської організації Мондо.