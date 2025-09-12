Еволюція iPhone: чим 16e відрізняється від SE

Лінійка Apple Special Edition завжди була надійною та доступною. Вона стала альтернативою преміальним iPhone, пропонуючи фірмовий досвід у найпростішому форматі. За дев’ять років існування світ побачив лише три моделі SE — у 2016, 2020 та 2022 роках. Кожне нове покоління отримувало помітний стрибок у продуктивності та функціональності, але зберігало культовий дизайн із кнопкою Home і широкими рамками. Останній SE 2022 став символом «бюджетного класика», який тримався на традиціях.

У лютому 2025 року виробник після трирічної паузи представив Apple iPhone 16e. Це фактично новий етап розвитку серії. У неї оновлений формфактор, сучасне оздоблення й потужне «залізо». У порівнянні з SE 2022, він телефон справжньою еволюцією — від ностальгічного «ретро» до актуального смартфона, здатного відповідати вимогам сучасності.

Дизайн: від класики до сучасності

iPhone SE (2022) зберігав риси «класики» у стилі iPhone 8. У нього округлі кути, плавні бічні грані, підекранна кнопка Home та одинарна камера на задній панелі. Колірна гама у трьох варіантах: витончений Starlight, глибокий Midnight і яскраво-червоний PRODUCT(RED).

Новіший апарат зробив крок у сучасність, успадкувавши дизайн чотирнадцятої моделі. Корпус-плитка з пласкими боковинами виглядає мінімалістично й надійно лежить у руці. Над дисплеєм — акуратна «моноброва» з вбудованими датчиками фронтальної камери. Колірна палітра стала стриманішою: лише білий і чорний. Управління сенсорне, залишилися тільки кнопки живлення, регулювання гучності та перемикач беззвучного режиму.

Шістнадцятий з «e» — це відхід від ностальгічного дизайну SE у бік сучасної геометрії та функціональності, що краще відповідає вимогам 2025 року.

Екран: від Retina HD до Super Retina XDR

Дисплей завжди був одним із найсильніших аргументів Айфона. За три роки бюджетна лінійка зробила помітний стрибок уперед. Якщо у 2022 році в SE використовувалася Retina HD, у 2025-му 16e отримав сучасну Super Retina XDR.

Головні відмінності між SE 2022 та оновленим форматом:

Діагональ: 6,1 дюйма проти компактних 4,7 дюйма.

Роздільність: 2532 × 1170 пікселів проти 1334 × 750.

Яскравість (типова): 800 ніт проти 625 ніт.

Частота оновлення: однакова, але у новішого — картинка відчутно плавніша завдяки вдосконаленій оптимізації iOS.

iPhone 16e пропонує дисплей зовсім іншого рівня — з більшою площею, вищою чіткістю та комфортним відображенням навіть під яскравим сонцем.

Продуктивність: три покоління різниці

Між SE 2022 та 16e — справжня технологічна прірва. «Єшка» працює на Apple A15, а новинка отримала Apple A18, майже ідентичний процесору з iPhone 16 і 16 Plus. Обидва чипи мають по 6 ядер, проте A18 відчутно швидший, енергоефективніший і має сильнішу графіку. A15 вже помітно поступається у складних задачах.

Конфігурації пам’яті відрізняються так:

SE 2022: 64, 128 або 256 ГБ. iPhone 16e: 128, 256 або 512 ГБ.

Ще одна важлива різниця — обсяг оперативної пам’яті. У новішої моделі її 8 ГБ, що вдвічі більше, ніж у SE. Такий запас потрібен для стабільної роботи Apple Intelligence та сучасних функцій iOS.

Автономність: від бюджетного рівня до справжнього марафонця

У порівнянні з SE 2022, 16e демонструє колосальний стрибок у часі роботи від одного заряду. Якщо «старому бюджетнику» вистачало батареї приблизно на 15 годин відтворення відео, у новішому цей показник зріс до 26 годин.

За помірного використання смартфон можна заряджати не щодня, а раз на два дні. Виняток — ресурсомісткі ігри чи важке програмне забезпечення, які швидше розряджають акумулятор. Та навіть у таких сценаріях запас енергії у свіжішої серії значно комфортніший, ніж у його попередника.

Камера: баланс технологій і якості

Система «2 в 1» з фотонним рушієм, нічним режимом, двократним зумом та вдосконаленою стабілізацією. Усе це перетворює iPhone 16e на серйозний інструмент для фото й відео. Він знімає значно краще. Кадри виходять чіткими, деталізованими, з природними кольорами та плавним розмиттям у портретному режимі.

При цьому шістнадцятий «e» залишився смартфоном «для всіх» — простим у користуванні й універсальним. На відміну від SE, він позбувся слабкої автономності та маленького дисплея з товстими рамками. Apple зробила ставку на баланс між доступністю й функціональністю — і влучила точно в ціль.