Профілактика замулення свердловини, причини та способи очищення

Замулення свердловини на воду найчастіше стосується випадків тривалої перерви у використанні установки, а також допущених помилок в її облаштуванні. Основна проблема замулення – суттєве погіршення якості отриманої рідини, неможливість використовувати її для пиття або ж приготування їжі, а також зниження дебіту, вихід з ладу деталей, повна зупинка системи водопостачання.

Щоб правильно та ефективно усунути проблему, необхідно чітко визначити причини її виникнення, зокрема це стосується випадків, коли свердловина облаштована з допущенням помилок, наприклад, насос знаходиться занадто близько до дна водоносного горизонту.

Найпоширеніші причини замулення свердловин на воду

Про підвищений ризик замулення нової установки можуть наголосити майстри, які безпосередньо проводять буріння та облаштування таких об’єктів. Зокрема це пов’язано з особливостями місцевості, де розташоване джерело – глинисті та піщані ґрунти відносно легко обсипаються, потребують правильно підбору обсадних труб та безпосередньо свердловинного фільтра. Окрім геологічних особливостей до переліку причин замулення варто віднести:

використання свердловини з частими та тривалими перервами, через що дрібні домішки швидше осідають, утворюючи мул;

допущення помилок при бурінні та облаштуванні установки, зокрема це стосується неправильного встановлення очисного фільтра;

суттєве зниження дебіту як через природні умови, так і внаслідок завищеного обсягу використання джерела відносно оптимально розрахованого.

Розраховувати на якісну та надійну свердловину для власного використання замовники можуть лише в випадках, коли обстеження, буріння, облаштування та підключення установки до будинку проводитимуть виключно перевірені професіонали з багаторічним досвідом та можливістю надавати гарантію на отриманий результат.

Ефективні рекомендації щодо профілактики замулення свердловин на воду

Одним з найголовніших факторів запобігання замуленню свердловини є правильний вибір фільтрів для насоса та постійне користування установкою, частих та тривалих зупинок, зокрема на зимній період. Окрім цього майстри можуть наполягати на періодичному проведенні промивання системи шляхом продування та прокачування під дією тиску, щоб видалити накопичений мул та дрібні піщинки з поверхні пристроїв.

Досить поширеною проблемою в цьому випадку також є бажання замовника заощадити на обладнанні, зокрема на виборі фільтрів для насоса. Варто розуміти, що лише за умови використання якісного устаткування можна розраховувати на додатковий захист від обсипання підземних ґрунтів, накопичення мулу на поверхні та забруднення рідини. Досить часто вирішити проблему вдається лише зміною положення насосного обладнання всередині свердловини, зокрема його нижнього краю відносно дна водоносного горизонту.

Можливі способи очищення замулених свердловин на воду

Правильно обрати ефективний спосіб та забезпечити надійний результат очищення замулених установок можуть лише кваліфіковані майстри, зокрема це стосується фахівців, які безпосередньо надають послуги буріння свердловин Київ та Київська область і добре розуміються на особливостях функціонування установок саме в цих регіонах.

Для досягнення результату фахівці можуть проводити:

гідродинамічну очистку, що передбачає промивання установки водою під певним тиском, це дозволяє усунути з поверхонь обладнання пісок, мул та інші накопичення дрібних домішок;

повітряну продувку за допомогою компресора, коли рух стиснутого повітря здатний видалити зайві накопичення і тим самим освіжити приплив чистої якісної води;

механічну очистку системи за допомогою желонок, йоржів та інших пристроїв для ручного видалення накопиченого осаду;

хімічну обробку, яка частіше застосовується при накопиченні вапняних відкладень.

В останньому випадку вкрай важливо бути обережним та чітко дотримуватися інструкцій щодо обсягів та способу підготовки хімічних розчинів перед застосуванням, щоб не нашкодити ще більше.