Як купити якісну вживану кавомашину

Вживана кавомашина може стати чудовою альтернативою новій: вона коштує дешевше, але при правильній підготовці не поступається у надійності. Водночас кавомашина — це складна техніка з безліччю механізмів, і саме рівень сервісу визначає, чи прослужить вона довго. Своїм досвідом ділиться засновник інтернет-магазину kavasik.com — Ігор Гриценко.

Який у вас асортимент?



Насправді ми готуємо далеко не всі кавомашини. Є більш надійні моделі, а є проблемні — там, де якісна підготовка коштуватиме занадто дорого, і кінцева ціна стане нецікавою для покупця. Тому ми спеціалізуємося на перевірених брендах — і , які добре себе показали на практиці, мають запас міцності та дають прогнозований результат після сервісу. Чому кавомашини б/у стають популярними в Україні?



Нові моделі досить дорогі для пересічного українця. Крім того, популярність кави в Україні тільки зростає, і люди часто купують кавомашини для офісів та виробничих приміщень. На що звернути увагу при покупці кавомашини?



Найважливіше — рівень підготовки. У нашому магазині ціни можуть бути не найнижчі, але клієнт отримує не просто вимиту кавомашину, а повністю обслужений апарат із заміною всіх ключових вузлів. Які роботи ви проводите при підготовці кавомашини?



Ми змінюємо всі ущільнювачі, грибки в клапанах, щітки моторів редуктора та кавомолки, кульку і пружинку в помпі. Також змащуємо варильний блок і чистимо гідросистему та заварник - залежно від конструкції моделі. Це потребує часу наших техніків і витрат на оригінальні запчастини. Але ж усі продавці кажуть, що кавомашина підготована. Чим ви відрізняєтесь?



Так, усі пишуть «машина підготована». Різниця в тому, що ми замінюємо ті вузли, які завжди зношуються, навіть якщо вони ще працюють. Саме тому ми можемо дати гарантію до 12 місяців, і покупець отримує апарат у стані максимально близькому до нового. Чим відрізняється кавомашина після такої підготовки від «просто вимитої»?



Ви, можливо, платите не найнижчу ціну, але отримуєте повністю обслужений апарат, у якому замінено всі елементи, що впливають на якість приготування кави та довговічність. Це зовсім інший рівень, ніж поверхнева чистка чи мінімальне обслуговування. Яку гарантію ви надаєте?



Ми даємо гарантію від 6 до 12 місяців. Навіть якщо клієнт знаходиться в іншому місті, у разі гарантійного випадку достатньо відправити кавомашину «Новою поштою» — усі витрати ми компенсуємо. Як оцінити реальну вартість кавомашини б/у?



І: Варто дивитися не тільки на ціну, а насамперед на підготовку і гарантійні зобов’язання продавця. Помита кавомашина зі змащеним блоком — це лише зовнішній ефект. Купувати потрібно лише ті апарати, які пройшли повний сервіс.



Кавомашина - техніка з багатьма механізмами та елементами, що зношуються. Тому справді довгу службу гарантує тільки повна й якісна підготовка, а не гарний вигляд і приваблива ціна. Робіть свій вибір на користь надійного сервісу та перевірених брендів — тоді кавомашина щодня даруватиме смачну каву без проблем.