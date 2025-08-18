UA-Football.com: портал про український та міжнародний футбол

По-справжньому цікавий сайт про футбол повинен поєднувати кілька якостей: вміло чергувати новинні та аналітичні матеріали, публікувати дійсно важливу інформацію, що заслуговує на увагу, розміщувати детальні відомості про матчі та детальну статистику чемпіонатів. Цим критеріям повною мірою відповідає UA-Football.com — інформаційно-розважальний портал про футбол і все, що з ним пов'язано. Ось основні переваги ресурсу:

Акцент на українських турнірах . Найкраще на сайті висвітлюються турніри за участю команд з України. На UA-Football публікують детальну інформацію про УПЛ, Першу, Другу ліги, а також міжнародні змагання, де грають українські команди.

Детальна інформація про змагання . На сайті для кожного чемпіонату є сторінка з докладною турнірною таблицею. Аналогічна інформація публікується для окремих команд. Відомості відкриються, якщо натиснути на клуб у загальній таблиці.

Цікавий блог про здоровий спосіб життя. На ресурсі є розділ з матеріалами про ЗСЖ, тренування, здоров'я. Також портал веде блог про життя зірок зі світу спорту, де можна знайти статті про професійну діяльність та особисте життя відомих футболістів.

На UA-Футбол.ком висвітлюються й інші популярні дисципліни — на сайті публікують новини та аналітику з хокею, баскетболу, тенісу, кіберспорту та інших дисциплін.

Спорт онлайн на UA-Football

На UA-Football не можна дивитися спорт онлайн, але на сайті є текстові та графічні огляди матчів. Щоб переглянути їх, необхідно:

Зайти в розділ «Футбол онлайн». Перейти на вкладку «LIVE МАТЧІ». Знайти гру, яка цікавить, та натиснути на неї.

Після цього відкриється сторінка з основною інформацією про стан справ на полі, яка оновлюється в режимі реального часу. Також UA-Football публікує посилання на ресурси, де можна дивитися онлайн спорт. Їх можна знайти прямо в розділі «Футбол онлайн» — якщо для гри є ефір, то поруч із матчем буде посилання на сайт, де його можна переглянути. Розклад відеотрансляцій публікують на сторінці «ТБ». Там наведено повний список змагань, що транслюються на різних майданчиках, із зазначенням часу початку ефіру.

Дивитися футбол пропонують на Megogo, Setanta Sports, XSport, Sport 2, інших ресурсах і каналах. Для перегляду на більшості з них потрібна реєстрація та оплата підписки, хоча деякі ігри доступні безкоштовно.