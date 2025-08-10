Навіть під час війни: українські компанії переходять на столи з регулюванням висоти, інвестуючи у здоров’я працівників

Війна змінила формат роботи для тисяч українців. Обмежене пересування, тривалий час у приміщеннях, підвищений рівень стресу — все це впливає на здоров’я та продуктивність команд. Але навіть у таких умовах багато компаній не лише зберігають робочі місця, а й інвестують у їхнє вдосконалення.

Сучасний тренд — динамічні робочі місця, де працівник може змінювати положення тіла протягом дня, поєднуючи роботу сидячи та стоячи. І ключовим елементом цього підходу є стіл з регулюванням висоти.

Що каже біомеханіка

Дослідження кафедри біомеханіки Техаського університету (University of Texas, 2019) доводить: оптимальне співвідношення часу роботи сидячи та стоячи — 70/30 на користь сидіння. Такий баланс зменшує компресійне навантаження на хребет, запобігає застою крові в ногах і водночас активізує роботу м’язів кора та спини.

Науковці також підкреслюють важливість зміни пози кожні 40–45 хвилин. Це не лише знижує ризик болю в спині, але й покращує концентрацію та зменшує втому очей за рахунок невеликих мікроперерв.

Чому це важливо під час війни

Коли пересування містом обмежене, а стресовий фон постійний, робоче місце стає для людини місцем відновлення та стабільності. Це своєрідний «якір», який допомагає тримати баланс між ефективністю та психологічним здоров’ям.

Компанія TEHNOTABLE у своєму блозі вже ділилася інтерв’ю з керівником одного з IT-відділів, який зазначив: «Після впровадження столів з регулюванням висоти продуктивність команди зросла, а скарги на втому наприкінці дня зменшилися. Це особливо важливо зараз, коли будь-яка турбота з боку компанії сприймається співробітниками в рази сильніше».

Міжнародний досвід

Тренд на ергономічні робочі місця давно став стандартом у міжнародних корпораціях:

Google забезпечує свої офіси у США регульованими столами та зонами для роботи стоячи.

забезпечує свої офіси у США регульованими столами та зонами для роботи стоячи. Microsoft у своєму кампусі в Редмонді пропонує співробітникам індивідуально налаштовані ергономічні місця з рекомендаціями щодо режиму «сидячи/стоячи».

у своєму кампусі в Редмонді пропонує співробітникам індивідуально налаштовані ергономічні місця з рекомендаціями щодо режиму «сидячи/стоячи». SAP у Німеччині інтегрує висотні столи та датчики активності, які нагадують змінити положення тіла.

Дослідження компанії Ergotron (2020), що опитала понад 3 000 офісних працівників у США та Європі, показало: перехід на динамічну роботу зменшив відчуття втоми у 87% співробітників та підвищив продуктивність у середньому на 12%.

Ергономіка — це більше, ніж стіл

Комплексне ергономічне робоче місце включає:

Ергономічне крісло з регулюванням підтримки попереку, підлокітників і глибини сидіння.

з регулюванням підтримки попереку, підлокітників і глибини сидіння. Правильне освітлення — природне світло + LED з нейтральною температурою 4 000–5 000 K.

— природне світло + LED з нейтральною температурою 4 000–5 000 K. Мікроклімат : температура 21–23°C, вологість 40–60%.

: температура 21–23°C, вологість 40–60%. Рослини — покращують якість повітря і знижують рівень стресу (NASA Clean Air Study).

— покращують якість повітря і знижують рівень стресу (NASA Clean Air Study). Зона відпочинку — місце, де можна на кілька хвилин «відключитися» від робочих завдань.

Чому це інвестиція, а не витрата

Якісні столи та крісла коштують дорожче за стандартні аналоги, адже вони розраховані на роки інтенсивної експлуатації, мають складні механізми регулювання та гарантію до 5 років.

Згідно з дослідженням British Institute of Ergonomics (2021), інвестиції в ергономічні робочі місця окупаються в середньому за 1,5–2 роки за рахунок:

Зменшення кількості лікарняних на 25–30%.

Підвищення продуктивності на 10–15%.

Збереження ключових кадрів завдяки кращим умовам праці.

Висновок

Навіть під час війни український бізнес демонструє, що турбота про людей — це не розкіш, а стратегічна необхідність. Динамічні робочі місця, ергономічні меблі, правильне світло і мікроклімат — усе це не лише підвищує ефективність, а й створює відчуття стабільності та безпеки.

І коли співробітник відчуває цю турботу щодня, навіть найскладніші завдання стають більш досяжними.