Де в Україні дивитися матчі по футболу

До старту нового футбольного сезону лишається ще близько місяця — першою 15 серпня розпочнеться національна першість у Франції, на наступний день до неї доєднається АПЛ, 17 серпня стартує Прімера, останніми розпочнуть грати Бундесліга та Серія А — 22–23 серпня. Футбольним вболівальникам саме час дізнатися, де у новому сезоні дивитися матчі по футболу легально та у високій якості.

1. Мегого

ОТТ-платформа Мегого пропонує одразу дві передплати, які включають до себе спортивні події. На платформі доступні наступні ігри:

єврокубки;

Ліга націй та ігри збірної України;

національні чемпіонати — Ла Ліга, Серія А, а також УПЛ на каналах УПЛ-ТБ;

кубки Іспанії, Італії, Франції та Німеччини.

Пакет «Спорт» коштує 299 грн/місяць та налічує 50 спортивних каналів. Передплата «Максимальна» пропонує 470 каналів, але окрім спорту вона включає всі доступні трансляції платформи, враховуючи фільми, преміальні дитячі канали та інше. Вартість пакета складає 399 грн/місяць. На платформі часто доступні знижки, особливо при оформленні передплати на довгий термін.

2. Setanta Sports

Це ще один офіційний транслятор матчів футболу в Україні. Медіасервіс пропонує вболівальникам ігри АПЛ, Чемпіоншип, англійську Лігу 1 та Лігу 2, а також Кубок Англії. Також компанія транслює матчі Бундесліги та Другої Бундесліги, чемпіонати Шотландії, Нідерландів, Саудівської Аравії. А ще тут, звісно, можна подивитися матчі УПЛ. Передплата на сервіс коштує 109 грн щомісячно, або 1090 грн на рік.

Sport.ua — сайт з оперативними новинами та текстовими трансляціями

Окрім прямих трансляцій, вболівальникам також потрібні джерела, які оперативно подають новини, оновлюють рахунки в реальному часі, публікують коментарі, аналітику та залаштункову інформацію зі світу спорту. Таким джерелом є Sport.ua — один із найпопулярніших українських спортивних сайтів.

Тут щодня з'являються десятки новин з українського та світового футболу, результати матчів, огляди турнірів і, що особливо цінно, текстові трансляції у реальному часі. Це дозволяє слідкувати за грою навіть тоді, коли немає доступу до відео: наприклад, якщо ви зайняті або ще не встигли оформити передплату на Мегого або Сетанту.

Важливо, що портал не обмежується лише загальнодоступною інформацією — редакція пропонує аналітичні матеріали, авторські колонки та прогнози, які роблять сайт цікавим не лише для новачків, а й для досвідчених фанатів.

Сайт Спорт ЮА адаптований для мобільних пристроїв, не вимагає реєстрації, швидко працює навіть при слабкому інтернет-з’єднанні. Це робить його зручним супутником для вболівальників будь-коли та будь-де.