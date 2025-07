Nothing Phone 3 та Nothing Headphone — твій стиль, твій звук, твій вайб

Найсвіжіші новинки від Nothing — Nothing Phone 3 та Nothing Headphone (1). Ці гаджети — не просто техніка, а справжній стиль життя для тих, хто любить бути попереду.

Nothing Phone 3: смартфон, що переписує правила

Nothing Phone 3 — це не просто оновлення, а справжній прорив у світі смартфонів. Він створений для тих, хто хоче виділятися та отримувати максимум від технологій:

Прозора задня панель з новим Glyph Matrix — це не просто світлодіоди, а справжній перформанс! Вони реагують на дзвінки, повідомлення і навіть можуть стати твоїм особистим світловим шоу. А маленький круглий дисплей на задній панелі для сповіщень — це просто космос!

Чіп Snapdragon 8s Gen 4, до 16 ГБ оперативки та швидке сховище UFS 4.0 (256 або 512 ГБ). Геймінг, монтаж відео чи десяток відкритих вкладок — цей малюк впорається з усім.

6,67-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K, частотою 120 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт. Кольори соковиті, анімація плавна, а HDR10+ робить кожен ролик на YouTube кінематографічним.

Потрійна система з 50-МП модулями (основний з OIS, ультраширокий і перископічний телеоб’єктив з 3x зумом) + 50-МП фронталка. Знімай у 4K, роби портрети чи макро — усе виглядатиме як з професійної студії.

AI, що думає за тебе. Нова кнопка Essential Key відкриває Essential Space — розумний помічник, який транскрибує твої нотатки, аналізує скриншоти та шукає все, що тобі потрібно, швидше, ніж ти встигнеш подумати.

Автономність на весь день. Батарея Nothing 3 на 5150 мАг зі швидкою зарядкою 65 Вт і бездротовою 15 Вт. Зарядив — і гайда підкорювати світ!

Насінг Фон 3 працює на Android 15 з фірмовою оболонкою Nothing OS 3.2 — стильною, швидкою та з 5 роками оновлень ОС і 7 роками патчів безпеки. Це смартфон, який залишиться актуальним надовго

Nothing Headphone 1 — звук, який ти відчуєш

Повнорозмірні навушники Nothing Headphone 1, створені у колаборації з легендарною KEF, — це твій особистий звуковий оазис. Вони не просто відтворюють музику, а переносять тебе в її серце:

Звук студійної якості. Технологія LDAC і Bluetooth 5.3 забезпечують кришталево чистий звук. Від потужних басів до ніжних високих нот — усе звучить так, як задумав артист.

Активне шумозаглушення (ANC). У київському метро, на гамірних вулицях Одеси чи в кафе у Львові — ти чутимеш лише музику, а не шум навколо.

Комфорт 24/7. Легкий алюмінієвий корпус і м’які амбушури дозволяють носити навушники годинами без дискомфорту.

Прозорі елементи в стилі бренда — це не просто великі навушники Nothing Headphone 1, а модний аксесуар, який ідеально доповнює Nothing Phone 3.

Сенсорне керування, до 42,5 годин роботи без ANC і швидка зарядка — усе для твого комфорту.

Чому варто купувати на stls.store

Хочеш бути впевненим, що твої гаджети — це любов з першого дотику? Ось чому stls.store — твій найкращий вибір:

Офіційна гарантія. Тільки оригінальні Ноттінг Фон 3 і Насінг Хедфон 1 з повною підтримкою в Україні.

Швидка доставка. У Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Вінниці чи Запоріжжі? Твій девайс приїде швидше, ніж ти встигнеш вибрати плейлист!

Круті ціни. Ми знаємо, як зробити твою покупку не лише стильною, а й вигідною.

Дружня підтримка. Наші менеджери завжди на зв’язку, щоб допомогти з вибором чи налаштуванням твого нового Nothing.

Замовляй і ставай частиною Nothing

Nothing Phone 3 і Nothing Headphone one — це твій квиток у світ інновацій, стилю та якісного звуку. Не зволікай — заходь на сайт stls.store і замовляй свої гаджети вже сьогодні! Будь першим, будь з Nothing!