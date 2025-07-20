Як збільшити продажі в інтернет-магазині за допомогою сучасної платіжної системи

Кожен власник онлайн-бізнесу знає: навіть найкращий товар не продається сам по собі, якщо покупцям незручно платити. Саме тому вибір правильної платіжної системи для інтернет-магазинів може стати вирішальним фактором успіху вашого бізнесу. У світі, де покупці звикли до миттєвих рішень і бездоганного сервісу, кожна секунда затримки або додаткове поле для заповнення може коштувати вам продажу.

Чому платіжна система критично важлива для eCommerce

Уявіть ситуацію: покупець обрав товар, додав його до кошика, але на етапі оплати щось пішло не так. Сторінка довго завантажується, немає звичного способу розрахунку або виникла технічна помилка. Результат? Втрачений клієнт і недоотриманий прибуток. За статистикою, до 70% покупців залишають кошики саме через проблеми з оплатою. Це величезні втрати для будь-якого бізнесу.

Сучасний сервіс прийому платежів для інтернет-магазину вирішує ці проблеми комплексно. Українська система hutko пропонує інструменти, які кардинально змінюють підхід до прийому платежів:

Приймати платежі з 200+ країн у 150+ валютах без додаткових налаштувань і відкриття валютних рахунків

Працювати з усіма популярними платіжними методами: картками Visa і Mastercard, Apple Pay, Google Pay та іншими електронними гаманцями

Автоматично нагадувати клієнтам про покинуті кошики через систему персоналізованих email-сповіщень

Забезпечувати конверсію оплат до 98% завдяки стабільній роботі платіжного шлюзу та інтелектуальній маршрутизації

Обробляти платежі за мілісекунди навіть під час пікових навантажень

Функціонал, який має значення для бізнесу

Підключити оплату інтернет-магазину з hutko можна за 15 хвилин через готові плагіни для Shopify (єдина офіційна інтеграція в Україні), WordPress, OpenCart, Magento та Wix. Але швидкий старт – це лише початок переваг, які отримує ваш бізнес. Сервіс розроблено з урахуванням реальних потреб українських підприємців.

Ключові можливості сервісу включають:

Холдування коштів – заморожуйте гроші на картці покупця до 25 днів і списуйте після доставки товару. Це особливо актуально для магазинів з довгим циклом доставки або кастомними товарами Повернення без комісії – якщо клієнт передумав, поверніть кошти за секунду без додаткових витрат у перший день після оплати Безкоштовний ПРРО – автоматична фіскалізація всіх транзакцій і передача даних до ДПС без вашої участі Оплата в один клік – постійні покупці можуть платити миттєво без повторного введення даних картки Детальна аналітика – відстежуйте продажі в реальному часі, аналізуйте популярні методи оплати та формуйте звіти для бухгалтерії Рекурентні платежі – ідеально для підписок і регулярних покупок

Особливо важливою є функція покинутих кошиків. Через 15 хвилин після незавершеної оплати клієнт автоматично отримує лист з нагадуванням і прямим посиланням на платіжну сторінку. Лист можна персоналізувати – додати логотип магазину, спеціальну пропозицію або знижку. За статистикою hutko, це збільшує кількість завершених покупок на 30%.

Безпека та надійність на першому місці

Система оплати для інтернет-магазину має бути не лише зручною, але й максимально безпечною. hutko використовує передові технології захисту: 3D Secure для додаткової верифікації, власний моніторинг ризиків на основі машинного навчання і відповідає міжнародному стандарту PCI DSS Level 1. Це означає, що дані ваших клієнтів під надійним захистом від шахраїв.

Особливо важливо для бізнесу: сервіс працює стабільно навіть під час пікових навантажень. Передсвятковий ажіотаж, Чорна п'ятниця, сезон розпродажів чи запуск нової колекції – платіжний шлюз обробляє транзакції без збоїв з доступністю 99.95% часу. Це досягається завдяки розподіленій інфраструктурі та резервним каналам обробки платежів.

Підтримка та супровід

Окрім технічних переваг, hutko пропонує людський підхід до обслуговування. Служба підтримки працює без чат-ботів – лише реальні фахівці, які розуміють специфіку українського eCommerce. Вони допоможуть з першим налаштуванням, оптимізацією конверсії та вирішенням будь-яких питань.

Дізнатись більше про можливості даного платіжного сервісу можна на офіційному сайті hutko.org

Реєстрація та внесення до РПІ відомостей про технологічного оператора

Повідомлення НБУ про внесення відомостей до РПІ: №24/302-рк від 24.03.2025

ТОВ "ІНКОМТЕК"

Види послуг:

операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов’язані із здійсненням еквайрингу електронних платіжних засобів