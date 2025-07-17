Коли краще відпочивати в Єгипті з онлайн-турагенцією АНЕКС Тур

Пакетні тури з прямим перельотом на курорти Червоного моря знов у топі попиту українських туристів. Недорогі путівки, гідний готельний сервіс, унікальний підводний світ та 99.8

% гарантії на відпустку без дощу – це справді привабливо. Коли краще вирушати на відпочинок до Єгипту цього року? Корисною інформацією діляться тревел-експерти онлайн-турагенції АНЕКС Тур.

Дешеві літні путівки на відпочинок до Єгипту

Літо – найкращий час для знайомства з Єгиптом для туристів із мінімальним бюджетом відпустки. Ціни літніх турів до Єгипту в середньому на 30-35% дешевші за високий сезон, економія від 12-18 тис. грн. У 2025 році можна купити онлайн путівки на липень-серпень за ціною від 40 тис грн. за 7 ночей відпустки. Ціна на двох дорослих туристів, з перельотом, страховкою, трансфером в Єгипті; проживання та харчування в готелі все включено з приватним пляжем, басейнами та анімацією.

Клімат на морських курортах суттєво відрізняється від пустелі та Каїру, тому багаті єгипетські сім'ї перебираються влітку до моря, на курорти Шарм-ель-Шейха, Ель Гуни, Хургади чи Сахл Хашиш. Температура повітря на морському узбережжі навіть опівдні рідко перевищує +37°С; поблизу моря в тіні на 10-12 градусів прохолодніше, відсутня висока вологість та задуха Середземномор’я або Індійського океану.

Влітку в Єгипті оптимальні умови відпочинку для людей із запаленнями суглобів та після травм. Увечері температура знижується до +25-30°С; на курортах починають працювати ринки та розважальні центри. Температура води в Червоному морі +27-28 ° С, тому у морі можна плавати годинами.

Поради онлайн турагенції АНЕКС Тур для чудової літньої відпустки в Єгипті:

Літо – час релаксу та оздоровлення. Замість екскурсій до пірамід та в Долину Царів варто планувати відпочинок на пляжі, СПА-процедури та морські пригоди біля Райських островів або заповідника Рас-Мохаммед. У топі готелі на першій лінії з власними пляжами та максимальним захистом від сонця. Перед покупкою туру зверніть увагу на фотографії: чи є захист від сонця на алеях готелю та на пляжі. При виборі готелю варто звернути увагу на такі опції: кондиціонер та сонцезахисні штори у номері; кондиціонери у ресторанах; доступ до бутильованої води на пляжі та біля басейнів.

Максимально вигідні літні гарячі тури, ціна путівок на 15-25% дешевша за стандартні пропозиції. Порівняно з відпочинком у листопаді бюджет літньої єгипетської відпустки на 50-60% нижчий.

Рання купівля турів на високий сезон Єгипту 2025 року

Високий сезон курортів Червоного моря стартує із середини жовтня. Температура води в Червоному морі не опускається нижче за +24°С, температура повітря в середньому +24-30°С. Сезон неприємних вітрів настане навесні. Беззаперечно, осінь та зима в Єгипті вважаються найкращим часом для будь-якого формату відпочинку: пляжного, оздоровчого, активного. Чим прохолодніше на вулиці, тим комфортніше під час екскурсій до історичних пам'яток Єгипту, які розташовані далеко від моря.

В онлайн-турагенції АНЕКС Тур вже доступні путівки на відпочинок в Єгипті восени та взимку 2025 року. За кілька місяців до відпустки можна купити пакетний тур в готель все включено на першій лінії за ціною від 50 тис. грн. для двох туристів. Путівки до єгипетських готелів з концепцією ультра все включено на першій лінії стартують від 60 тис. грн.

Якщо вибирати заздалегідь путівки, можна знайти варіанти відпочинку в рейтингових готелях з аквапарками, домашніми кораловими рифами або концепцією adult only. До початку сезону тури в такі готелі розпродані, вони дуже популярні у європейських туристів.