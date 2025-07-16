Медтехніка, яка має бути у кожному будинку: Список необхідного

Здоров'я – головна цінність. А отже, домашня аптечка сьогодні — це не лише пігулки та бинти, а й надійні медичні прилади, які допоможуть швидко зреагувати в екстреній ситуації, стежити за хронічними станами та просто жити спокійніше.

Перед вами не повний перелік, тому що повний перелік визначається індивідуально. Придбати перелічене та багато іншого можете у мережі магазинів ORTOMEDICA по всій Україні.

Увага! Стаття має інформаційний характер. Якщо у вас є якісь захворювання, то набір необхідної медтехніки та апаратів слід обговорити з лікарем. І пам'ятайте, що навіть найсучасніша медтехніка не замінює лікаря.

Електронний термометр – вимірюємо температуру

Вимірювання температури – перше, що роблять при застуді, грипі або COVID. Без термометра ви просто не зрозумієте, чи є запалення та наскільки воно серйозне.

Краще підбирати електронний із гнучким наконечником, він безпечний та підходить для дітей. Інфрачервоний (лобовий або вушний) теж зручний, особливо вночі або для малюків.

Тонометр – прилад для вимірювання тиску

Контроль тиску важливий не тільки для гіпертоніків. Тиск може різко піднятися під час стресу, втоми, спеки. Без приладу важко зрозуміти, у чому причина головного болю чи слабкості.

Рекомендується мати у домашній аптечці людям старше 40 років, при вагітності, при хронічних захворюваннях серця, нирок. Автоматичний тонометр на плече - найзручніший і найточніший варіант для дому.

Глюкометр – для вимірювання цукру в крові

Навіть якщо у вас немає діабету, стрибки цукру можуть бути при переїданні, дієтах, вагітності, стресі. У людей похилого віку і людей з надмірною вагою глюкометр допомагає вчасно помітити початок проблем.

Обов'язково мати, якщо в сім'ї є діабетик, а також при схильності до діабету (спадковість, ожиріння, вік 50+)

Пульсоксиметр – для вимірювання рівня кисню

Вимірює рівень кисню в крові та пульс. Особливо корисний при захворюваннях легень, бронхіті, астмі, ковіді.

Допомагає оцінити, наскільки ефективно дихає людина за хвороби. При сатурації нижче 93% слід терміново звертатися до лікаря.

Ірідо або кварцова лампа

Знищує мікроби у приміщенні, допомагає при ЛОР-захворюваннях (нежить, гайморит, ангіна). Особливо корисна у сім'ях з дітьми чи літніми.

Лампа може бути небезпечною, якщо їй користуватися неправильно. Використовувати суворо за інструкцією, щоб не нашкодити шкірі та очам. Озон, що виділяється при роботі лампи, також може бути небезпечний.

Бонус: що ще може стати в нагоді

Тести на COVID, грип, вагітність, цукор та холестерин дозволяють швидко зрозуміти причину симптомів. Підберіть електронні ваги з аналізом складу тіла, корисні для контролю ваги, особливо при дієтах і спорті. Не забувайте про пристрої для контролю сну або фітнес-браслети, вони не обов'язкові, але дають корисні дані про здоров'я.