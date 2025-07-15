Онлайн-школа ThinkGlobal запрошує учнів до літньої освітньої програми

Київ, липень 2025 року — Онлайн-школа ThinkGlobal відкрила набір на літню освітню програму. Це гнучкий формат дистанційного навчання для учнів 1–11 класів, який дозволяє поєднувати відпочинок і навчання без перевантаження та стресу.

Учасники програми можуть долучитися у будь-який момент. Навчання проходить онлайн: учні беруть участь у живих заняттях із вчителями, отримують доступ до записів уроків, домашніх завдань, інтерактивних вправ та оцінювання. Формат адаптований до індивідуального графіку родини: можна обирати кількість предметів, інтенсивність і тематику навчання.

Програма включає:

2 живих урока щодня;



супровід особистого куратора;



доступ до матеріалів 24/7;

цікаві інтерактиви, ігри і соціалізацію;



виконання завдань і відвідуваність.

Літня онлайн-школа ThinkGlobal створена для того, щоб допомогти учням підтримувати навчальний темп, надолужити складні теми або підготуватися до наступного класу. Усі матеріали відповідають державному стандарту освіти. Після завершення курсу учень отримує офіційний табель успішності або висновок про проходження навчання.

Платформа ThinkGlobal дозволяє вчитися з будь-якої точки світу. Завдяки інтерактивним інструментам учні постійно залучені в процес — відповідають на уроках, розв’язують завдання на віртуальній дошці, отримують фідбек від учителя.

Чому батьки обирають літню програму ThinkGlobal:

зручно поєднувати з подорожами та відпочинком;



навчання в знайомому темпі без стресу;



індивідуальний підхід до кожної дитини;



прозора комунікація між школою та родиною.

«Літо — це можливість дати дитині не просто відпочинок, а розвиток у власному темпі. Ми зробили все, щоб навчання в ThinkGlobal було корисним, цікавим і водночас легким», — підкреслює академічна команда школи.

Для участі не потрібні вступні іспити. Реєстрація — у декілька кліків. Нові учні можуть пройти перший тиждень без оплати, щоб познайомитися з форматом і прийняти рішення.

Про школу

ThinkGlobal — українська онлайн-школа, в якій навчаються понад 7 000 учнів під супроводом 260 педагогів. Формат ThinkGlobal — це гнучкість, персоналізована підтримка і документи державного зразка.