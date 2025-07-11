"Ябко" за останні 9 місяців сплатили 257 млн грн податків. Плановий оборот компанії у цьому році 2,5 млрд грн
За останніх 9 місяців, у період з 1 жовтня 2024 року до 30 червня 2025 року, мережа магазинів особливої техніки «Ябко» сплатила понад 257 млн грн податків і зборів до державного бюджету України. Сума включає як податки з операційної діяльності, так і митні платежі при імпорті техніки.
Податки з операційної діяльності:
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 5,4 млн грн;
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 4,6 млн грн;
- Військовий збір — 1,2 млн грн;
Податки та мита при імпорті товарів:
- Податки при імпорті товару — 126 млн грн.
- Податок на додану вартість (ПДВ) — 114 млн грн.
- Податок на прибуток — 6 млн грн.
У компанії підкреслюють, що весь імпорт здійснюється легально, зі сплатою повного податкового навантаження. Частину техніки закуповують в українських постачальників, іншу — імпортують напряму, з розмитненням та документацією згідно із законом.
«Ябко» веде господарську діяльність у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), а відповідно працює за загальною системою оподаткування і є зареєстрованим платником податку на додану вартість (ПДВ).
Усі магазини мережі (а їх наразі 117 по всій країні) обладнані програмними реєстраторами розрахункових операцій (РРО), а продажі фіскалізуються відповідно до вимог податкового законодавства. Плановий оборот компанії у 2025 році становить понад 2,5 млрд грн (з ПДВ).
Внутрішні зміни та стратегія трансформації
Упродовж 2024 року «Ябко» розпочала системну трансформацію внутрішніх процесів, а саме:
✓ Оновили відділ комплаєнсу — перевіряють кожного постачальника на репутацію, оподаткування та ESG-відповідність.
✓ Удосконалили HR-політику: створили комплексну систему мотивації персоналу та розширили соціальні гарантії.
✓ Створили корпоративну Академію розвитку — з навчанням, атестаціями й підтримкою для команди.
«Ябко» також пояснили, чому не працюють з офіційним дистриб’ютором техніки Apple в Україні — компанією «ASBIS-Україна»
Кажуть, що відповідно до українського законодавства, жоден бізнес не зобов’язаний працювати з конкретним дистриб’ютором. Компанія має право закуповувати продукцію в інших постачальників, що проходять перевірку, або імпортувати самостійно. Власне це і робить «Ябко».