"Ябко" за останні 9 місяців сплатили 257 млн грн податків. Плановий оборот компанії у цьому році 2,5 млрд грн

За останніх 9 місяців, у період з 1 жовтня 2024 року до 30 червня 2025 року, мережа магазинів особливої техніки «Ябко» сплатила понад 257 млн грн податків і зборів до державного бюджету України. Сума включає як податки з операційної діяльності, так і митні платежі при імпорті техніки.

Податки з операційної діяльності:

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 5,4 млн грн;

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 4,6 млн грн;

Військовий збір — 1,2 млн грн;

Податки та мита при імпорті товарів:

Податки при імпорті товару — 126 млн грн.

Податок на додану вартість (ПДВ) — 114 млн грн.

Податок на прибуток — 6 млн грн.

У компанії підкреслюють, що весь імпорт здійснюється легально, зі сплатою повного податкового навантаження. Частину техніки закуповують в українських постачальників, іншу — імпортують напряму, з розмитненням та документацією згідно із законом.

«Ябко» веде господарську діяльність у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), а відповідно працює за загальною системою оподаткування і є зареєстрованим платником податку на додану вартість (ПДВ).

Усі магазини мережі (а їх наразі 117 по всій країні) обладнані програмними реєстраторами розрахункових операцій (РРО), а продажі фіскалізуються відповідно до вимог податкового законодавства. Плановий оборот компанії у 2025 році становить понад 2,5 млрд грн (з ПДВ).

Внутрішні зміни та стратегія трансформації

Упродовж 2024 року «Ябко» розпочала системну трансформацію внутрішніх процесів, а саме:

✓ Оновили відділ комплаєнсу — перевіряють кожного постачальника на репутацію, оподаткування та ESG-відповідність.

✓ Удосконалили HR-політику: створили комплексну систему мотивації персоналу та розширили соціальні гарантії.

✓ Створили корпоративну Академію розвитку — з навчанням, атестаціями й підтримкою для команди.

«Ябко» також пояснили, чому не працюють з офіційним дистриб’ютором техніки Apple в Україні — компанією «ASBIS-Україна»

Кажуть, що відповідно до українського законодавства, жоден бізнес не зобов’язаний працювати з конкретним дистриб’ютором. Компанія має право закуповувати продукцію в інших постачальників, що проходять перевірку, або імпортувати самостійно. Власне це і робить «Ябко».