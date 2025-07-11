Інтерфакс-Україна
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09:30 11.07.2025

Прийом металобрухту зі складними демонтажами в Києві

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Професійні демонтажні роботи з перевезенням на прийом металобрухту поділяються на базові та складні. Рівень складності залежить від масштабності, технічних характеристик, стану і «висотності» металевого об’єкта. Наприклад:

  • Каркасну споруду слід розбирати послідовно: дах, перекриття між поверхами, опорні елементи.
  • Підіймальні механізми в обмеженому просторі важко демонтувати без «завалювання».
  • При роботі з висотними об’єктами знадобляться спецінструменти і послуги промислових альпіністів. Необхідно вжити заходів, які унеможливлюють обвалення відрізаних частин (особливо на висоті від 5 метрів).

Також ускладненого технологічного розбору потребують системи енергоустановок, електропередач, котельне обладнання тощо. Зверніть увагу, що при наявності у брухті чавуну, броньованих матеріалів, високолегованих сталей – знадобляться дорожчі види порізки (у порівнянні з традиційною газовою різкою). Водночас такі роботи потребують бездоганного дотримання правил безпеки.

Коли демонтажні роботи вигідні?

В ідеалі, замовляючи демонтаж «під ключ», замовник прагне отримати прибуток після того, як здійснено вивіз металобрухту і прибирання території. Звертайтесь до надійної компанії, яка надає повний цикл необхідних послуг. Для складних демонтажних робіт знадобиться спеціальна і навантажувальна техніка. Краще, коли вона знаходиться у одному автопарку, і немає потреби звертатись до посередників.

На суму остаточних виплат впливають рівень складності і умови виконання робіт. Демонтажні послуги – це поетапний процес, а саме:

  • Виїзд спеціаліста, який оглядає, оцінює об’єкт і складає план виконання. Визначає додаткові послуги, необхідні для виконання робіт підвищеної складності.
  • Підготовка території: очищення від зайвих предметів, при необхідності – встановлення захисних бар’єрів.
  • Складні демонтажі брухту. Покроковий розбір конструкції з використанням порізки різного типу (залежно від габаритів, марки металу) та підйомників.
  • Очищення, сортування на чорний та кольоровий брухт.
  • Навантаження та вивіз металолому на приймальний пункт для зважування та подальшого перероблення.
  • Прибирання території до стану, придатного для подальшого використання. 

Підприємство повного циклу по переробці металу «МЕТАЛОЛОМ. KIEV. UA» пропонує комплексні послуги по демонтажу металоконструкцій будь-якого об’єму і типу. Один дзвінок (або онлайн-замовлення) – і вам залишається тільки чекати на виплату.

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