Прийом металобрухту зі складними демонтажами в Києві

Професійні демонтажні роботи з перевезенням на прийом металобрухту поділяються на базові та складні. Рівень складності залежить від масштабності, технічних характеристик, стану і «висотності» металевого об’єкта. Наприклад:

Каркасну споруду слід розбирати послідовно: дах, перекриття між поверхами, опорні елементи.

Підіймальні механізми в обмеженому просторі важко демонтувати без «завалювання».

При роботі з висотними об’єктами знадобляться спецінструменти і послуги промислових альпіністів. Необхідно вжити заходів, які унеможливлюють обвалення відрізаних частин (особливо на висоті від 5 метрів).

Також ускладненого технологічного розбору потребують системи енергоустановок, електропередач, котельне обладнання тощо. Зверніть увагу, що при наявності у брухті чавуну, броньованих матеріалів, високолегованих сталей – знадобляться дорожчі види порізки (у порівнянні з традиційною газовою різкою). Водночас такі роботи потребують бездоганного дотримання правил безпеки.

Коли демонтажні роботи вигідні?

В ідеалі, замовляючи демонтаж «під ключ», замовник прагне отримати прибуток після того, як здійснено вивіз металобрухту і прибирання території. Звертайтесь до надійної компанії, яка надає повний цикл необхідних послуг. Для складних демонтажних робіт знадобиться спеціальна і навантажувальна техніка. Краще, коли вона знаходиться у одному автопарку, і немає потреби звертатись до посередників.

На суму остаточних виплат впливають рівень складності і умови виконання робіт. Демонтажні послуги – це поетапний процес, а саме:

Виїзд спеціаліста, який оглядає, оцінює об’єкт і складає план виконання. Визначає додаткові послуги, необхідні для виконання робіт підвищеної складності.

Підготовка території: очищення від зайвих предметів, при необхідності – встановлення захисних бар’єрів.

Складні демонтажі брухту . Покроковий розбір конструкції з використанням порізки різного типу (залежно від габаритів, марки металу) та підйомників.

. Покроковий розбір конструкції з використанням порізки різного типу (залежно від габаритів, марки металу) та підйомників. Очищення, сортування на чорний та кольоровий брухт.

Навантаження та вивіз металолому на приймальний пункт для зважування та подальшого перероблення.

Прибирання території до стану, придатного для подальшого використання.

Підприємство повного циклу по переробці металу «МЕТАЛОЛОМ. KIEV. UA» пропонує комплексні послуги по демонтажу металоконструкцій будь-якого об’єму і типу. Один дзвінок (або онлайн-замовлення) – і вам залишається тільки чекати на виплату.