Відновлення зубів після травми: імплантація та протезування

Навіть у побуті ризик завдати травму зубам є досить високим. Що й казати про контактні види спорту, екстремальний туризм і військову справу. Саме тому ми розпитали фахівців стоматології «Healthy Dent», чого чекати пацієнту у випадку травмування зуба.

Невдале падіння на вулиці, раптове «зіткнення» з інструментом у майстерні, невдалий аматорський раунд боксу – і людина може стати невідкладним пацієнтом стоматолога. В деяких випадках зуби можна зберегти, однак частіше за все доводиться їх відновлювати. Те, як проходить імплантація, ви можете дізнатися просто зараз за посиланням https://healthydent.ua/services/implantatsiya. А за посиланням https://healthydent.ua/services/protezuvannya ви побачите, на що ще здатна сучасна стоматологія, щоби ваша посмішка залишалася впевненою та красивою навіть після травми.

Способи відновлення зубів після травми

Вибір методики відновлення залежить від складності пошкодження зубів:

тріщини та сколи можна виправити за допомогою пломбування;

вивих або травматичне видалення – випадки, після яких можлива реплантація природної зубної одиниці;

перелом може вимагати як ортопедичної, так і хірургічної допомоги.

Якщо травма серйозна, пацієнту знадобиться протезування зубів – тобто, встановлення коронок. Види протезування зубів:

знімне – тобто, протези, які пацієнт може виймати та чистити самостійно, і які можуть використовуватися тимчасово або за показаннями;

умовно-знімне – конструкції, які може зняти фахівець за необхідності;

незнімне – найбільш надійне й довговічне.

У випадках, коли пошкоджений також корінь зуба, або відбулося травматичне видалення – штучні зуби необхідно буде встановлювати на титанові корені – імпланти. Після їх вживляння необхідно зачекати загоєння, і вже тоді переходити до протезування зубів у Києві.

Особливості імплантації та протезування після травми

Якщо щелепна кістка не зазнала пошкоджень, хірург-стоматолог обмежиться видаленням залишку зруйнованого зуба. Вже за кілька тижнів можна встановлювати імпланти зубів, а після – і коронки. Якщо ж потрібне більш серйозне хірургічне втручання і зрощення щелепної кістки, процес триватиме на кілька місяців довше. Причина в тому, що імплантація зубів проводиться лише у здорову щелепу.

Ціна імпланта зуба залежить від:

кількості встановлюваних конструкцій;

стану щелепи пацієнта і загального стану здоров’я: при атрофії щелепної кістки необхідна остеопластика, а при деяких хронічних захворюваннях імплантація ускладнюється;

від особливостей майбутнього протезування: наприклад, імплант може встановлюватися під єдину коронку чи бути частиною системи «все-на-4» або «все-на-6».

Важливим фактором є також репутація клініки та фаховість вашого стоматолога. Не варто гнатися за найвищим прайсом, однак не слід і економити на здоров’ї посмішки: тим більше, після травми. Краще за все зупинитися на надійній клініці з прекрасною репутацією та реальними відгуками, яка запропонує повноцінне ведення вашого кейсу: від першої допомоги після травми до повного відновлення здоров’я щелепи.

Саме такою є стоматологія «Healthy Dent» у Києві, і саме сюди ви в будь-який час можете звернутися до досвідчених і кваліфікованих фахівців.

ЛІцензія: Серія АЕ №571421 від 30 жовтня 2014 року, рішення №789.

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