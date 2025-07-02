Грандіозний прорив Apple у кіно - "Формула-1" з Бредом Піттом стартує з $144 мільйонів

Компанія Apple може святкувати справжній прорив у сфері великого кіно — прем’єра стрічки «Формула-1», у якій головну роль виконує Бред Пітт, стартувала з приголомшливим результатом. За перший вікенд фільм зібрав у світовому прокаті 144 мільйони доларів, що стало найбільшим дебютом для Apple Original Films. Це також перший серйозний хіт компанії у літньому кіносезоні.

Згідно з даними студії, в Північній Америці стрічка зібрала 55,6 млн доларів, решта касових зборів надійшла з міжнародного ринку, де автоспорт традиційно має потужну фан-базу. І хоч бюджет проєкту перевищує 200 мільйонів доларів, динаміка перших днів демонструє: фільм уже має великий попит і активно набирає обертів.

Це також стало новим рекордом для самого Бреда Пітта — за весь час його кар’єри, яка охоплює десятки гучних фільмів, жоден проєкт не стартував настільки успішно. Після ряду неоднозначних прем’єр, серед яких були «Аргайл», «Наполеон» та «Вбивці квіткової повні», компанія Apple нарешті змогла вийти на прибуткову арену кінопрокату.

На відміну від попередніх історичних чи драматичних проєктів, «Формула-1» стала емоційним, видовищним блокбастером, який отримав визнання як з боку глядачів, так і серед критиків. Значна увага була приділена технічній частині: фільмування відбувалися із застосуванням IMAX-камер прямо у справжніх болідах, що викликає асоціації з фільмування «Топ Ґан: Меверік».

Понад половина від загальних зборів надійшла саме з показів у форматі IMAX і на великих екранах, що підкреслює вражальну візуальну частину стрічки. Саме такі технологічні рішення створюють відчуття повного занурення в події. До речі, більше актуальних матеріалів на dduvs.com дозволяють простежити загальні тенденції в сучасному мультимедійному просторі.

Warner Bros., яка займалася дистрибуцією фільму, підкреслила, що присутність Бреда Пітта стала ключовим чинником комерційного успіху. Очікується, що стрічка буде транслюватися у форматі IMAX ще щонайменше три тижні — це дозволить залучити ще більше глядачів у кінотеатри.

«Це результат глибокого інтересу глядачів до автоспорту і сильної історії, яку ми створили разом із нашою командою. Ми дуже пишаємось цією стрічкою», — прокоментували в Apple Video. Очевидно, що для Apple цей дебют є не просто випадковим успіхом, а переломним моментом у виході на ринок великого кінематографа.