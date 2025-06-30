Як вибрати онлайн-кредит без відмови: секрети та поради

Онлайн-кредити давно стали популярним способом швидко отримати гроші на картку в Україні. Завдяки автоматизованим системам заявки розглядаються за лічені хвилини — без походу до банку та паперової тяганини. Про те, де видають кредити без відмови, як збільшити свої шанси на схвалення та вибрати справді вигідну пропозицію — читайте у матеріалі.

Хто видає онлайн-кредити: банки vs МФО

На ринку України працюють два основні типи кредиторів:

Банки — пропонують позики з низькими ставками, але висувають суворі вимоги до позичальника.

— пропонують позики з низькими ставками, але висувають суворі вимоги до позичальника. МФО (мікрофінансові організації) — оформляють позики без тривалих перевірок, довідок, застав та поручителів, але під вищий відсоток.

Якщо у вас нестабільний дохід чи зіпсована кредитна історія, банк навряд чи схвалить кредит. А ось МФО часто видають позики без відмови, адже такі організації висувають дуже лояльні вимоги до клієнтів. Вони схвалюють заявки широкому колу позичальників, у тому числі тим, хто працює неофіційно, а також студентам та пенсіонерам. При цьому з документів потрібні лише паспорт та код, а багато МФО надають можливість підтвердити особу за пару хвилин через BankID, Дію або просто зробивши селфі.

Як збільшити свої шанси на схвалення заявки

МФО, які видають онлайн-кредити без відмови, не гарантують 100% схвалення заявок. Відхилення заявки можливе, якщо ви припустилися помилки при заповненні анкети або якщо у вас занадто багато прострочень по за іншими позиками. Ви можете збільшити шанси на схвалення, скориставшись нашими порадами:

Уважно перевіряйте всі дані — неточності у ПІБ, паспорті або ІПН, які ви вказуєте в анкеті, можуть призвести до відмови.

— неточності у ПІБ, паспорті або ІПН, які ви вказуєте в анкеті, можуть призвести до відмови. Вказуйте реальний номер телефону та чинний e-mail — це необхідно для вашої ідентифікації та підписання електронного договору.

— це необхідно для вашої ідентифікації та підписання електронного договору. Перевірте свою кредитну історію — наприклад, на сайті UBKI. Якщо там є прострочення — постарайтеся їх погасити, щоб покращити свій кредитний рейтинг.

На що звернути увагу при виборі кредиту

Перш ніж оформити онлайн-кредит без відмови, зверніть увагу на такі моменти:

Відсоткова ставка — цей параметр істотно впливає на підсумкову суму повернення.

— цей параметр істотно впливає на підсумкову суму повернення. Приховані комісії — уважно читайте договір та умови, щоб уникнути несподіваних переплат.

— уважно читайте договір та умови, щоб уникнути несподіваних переплат. Наявність ліцензії — переконайтеся, що МФО зареєстровано у реєстрі Національного банку України.

Найкращий спосіб підібрати вигідний онлайн-кредит без відмови — порівняти умови різних МФО і вибрати оптимальний варіант. Для цього є спеціальні сайти-агрегатори, наприклад, iPay.ua, де вже зібрані актуальні пропозиції від мікрофінансових організацій.