Квартира біля моря в Батумі — новий формат інвестицій у відпочинок і дохід

Нерухомість у Батумі стрімко набирає популярності серед тих, хто шукає поєднання прибуткової інвестиції та особистого простору для відпочинку. Курортне місто на узбережжі Чорного моря приваблює не лише туристів, а й тих, хто прагне вигідно вкласти кошти в реальний актив. Водночас грузинське законодавство спрощує процес придбання нерухомості для іноземців — без потреби в дозволах, з можливістю віддаленої реєстрації та доступом до банківських інструментів.

Сучасна курортна нерухомість у Батумі дає можливість одночасно мати власне житло для сезонного відпочинку та отримувати стабільний дохід від його оренди в інший час. Багато забудовників пропонують квартири в житлових комплексах із готельною інфраструктурою: ресепшен, клінінг, охорона, керуюча компанія. Це дозволяє легко здавати квартиру в оренду, коли власник нею не користується.

Модель проста: інвестор приїжджає у зручний для себе період — наприклад, на літо чи кілька тижнів взимку, а решту часу апартаменти здаються подобово через спеціалізовану компанію або самостійно через платформи на кшталт Airbnb. Система бронювання, обслуговування та заселення працює автоматизовано — власник може контролювати процес дистанційно.

Квартира на узбережжі Чорного моря може працювати на вас цілий рік

Курортний сезон у Батумі триває з травня до жовтня, але попит на оренду не зникає й у міжсезоння — місто приваблює фрілансерів, релокантів та “зимових” туристів. Завдяки м’якому клімату, морському повітрю та розвиненій інфраструктурі, квартири тут здаються цілий рік, особливо у сучасних комплексах з обслуговуванням, охороною, кав’ярнями та коворкінгами прямо в будівлі.

Ціни на оренду залежать від сезону: влітку подобова ставка на однокімнатну квартиру біля моря може сягати $50–70, тоді як взимку — $20–30. Якщо ж власник обирає довгострокову оренду, квартира приносить стабільний дохід у межах $300–500 на місяць. При правильному управлінні і професійній підтримці (через керуючі компанії), квартира може генерувати 8–12% річних, що значно вище банківських ставок.

Самі квартири часто продаються з ремонтом і меблями, готові до здачі — інвестору не потрібно витрачати час на облаштування. У багатьох житлових комплексах одразу є сервіс управління орендою, що дозволяє пасивно отримувати дохід навіть перебуваючи за кордоном. До того ж, купівля житла не обмежується тільки інвестиційною метою — власник може в будь-який момент приїхати і жити в своїй квартирі без додаткових витрат.

Доступність цін на нерухомість у Батумі

Середня вартість квартири в новобудові в Батумі стартує від $700–900 за м², що робить цей ринок одним із найдоступніших на Чорноморському узбережжі. Однокімнатну квартиру з ремонтом, меблями та побутовою технікою можна придбати за $35 000–45 000 — сума, яка значно нижча за вартість аналогічного житла у великих містах України, Польщі чи Болгарії. Ціни та пропозиції з первинки, вторинки, а також з оренди житла можна подивитися на сайті korter.ge .

Грузія — одна з небагатьох країн, де іноземці мають повне право власності на нерухомість без жодних ліцензій чи дозволів. Угода оформлюється за 1–2 дні, без бюрократії. У багатьох випадках забудовники пропонують безвідсоткову розстрочку до 24 місяців, а також знижки при 100% оплаті. Окремі об’єкти продаються з гарантованою орендною програмою та прибутковістю від 8 до 12% річних.

Інвестори також цінують відсутність податку на нерухомість для фізичних осіб, а також просту систему оподаткування доходу від оренди — всього 5% при реєстрації статусу малого бізнесу. Усі ці фактори роблять Батумі одним із найпривабливіших напрямків для інвестицій у нерухомість на пострадянському просторі.