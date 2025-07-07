Топ‑5 помилок при купівлі пральної машини - пояснює технічний консультант ВЕНКОН

Здалося б: невже складно вибрати і купити пральну машину? Модель подобається, за розміром підходить, грошей вистачає: які помилки можуть бути при виборі пральної машини? Але консультанти інтернет-магазину ВЕНКОН застерігають від необдуманих покупок та готові розказати про найбільш поширені помилки, яких припускаються покупці, плануючи придбати пральну машину.

Помилка 1: невірна оцінка габаритів

Найбільш поширена помилка – невірна оцінка розмірів приміщення, де ви плануєте встановити пральну машину. Навіть, якщо обрану модель ви бачили не лише на фото, але й в реальному житті, у величезному залі гіпермаркету будь-яка пральна машина здається досить компактною. На практиці необхідно врахувати не лише розмір приміщення, але й наявність меблів, сантехніки, труб, дверей або інших об’єктів.

Якщо розмір місця для інсталяції пральної машини визначений точно, з урахуванням всіх нюансів, ви з легкістю зможете визначитися з типом завантаження білизни.

Помилка 2: невірний вибір максимального завантаження

Якщо цей показник не відповідає вашим потребам, прати доведеться частіше. Отже, відповідно збільшаться витрати води, миючого засобу та електроенергії. Оптимальною для родини з 3 – 4 осіб вважається пральна машина, розрахована на 5 – 7 кг білизни.

Помилка 3: ігнорування класу ефективності

Клас енергоефективності характеризує побутову техніку з позиції економії електроенергії. Чим він вищий, тим менше енергії витрачає машина на прання 1 кг білизни. Наприклад, машина класу A+ витратить лише 17 кBт×год/кг, а якщо клас енергоефективності B, то потребуватиме уже від 19 до 23 кBт×год/кг.

Не менш важливо враховувати ще дві характеристики:

клас прання – характеризує якість виробів з бавовни за еталонною програмою, вказується у вигляді коефіцієнта від еталонного значення, позначається буквами від A до G;

клас віджиму – показує залишок води в тканині після циклу віджиму, вимірюється в процентах. Найгіршим є клас D з залишковим вмістом води 65%.

Помилка 4: ігнорувати системи безпеки

Деякі покупці вважають наявність захисних та запобіжних систем, які не впливають на прання, надмірними «наворотами», що лише збільшують вартість пральної машини. Це не зовсім так. Адже вони здатні вберегти власника від значних проблем, якщо «щось піде не так». Страшний сон власника пральної машини – розгерметизація під час роботи, затоплені сусіди та величезний рахунок за ремонт (машини та помешкання). Наявність відповідних опцій (зокрема, блокування панелі керування) виключає таку можливість.

Помилка 5: ігнорувати поради фахівців

Як і будь-який вид побутової техніки, пральні машини постійно вдосконалюються. Звісно, здоровий скепсис ще нікому не завадив, але зважати на всі інновації в технології прання – точно помилка. Не звикли довіряти рекламі? Наполегливо радимо звернутись до справжніх експертів – консультантів інтернет-магазину ВЕНКОН, які допоможуть з’ясувати всі деталі та порекомендують найкращу модель для вашої родини.