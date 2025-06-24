28 червня в ТРЦ Pespublika Park відбудеться благодійний фестиваль емоційної підтримки з домашніми улюбленцями

28 червня у ТРЦ "Республіка Парк" відбудеться другий фестиваль емоційної підтримки "Життя переможе все". Це унікальний проєкт, створений торік зусиллями волонтерів ГО "Геном Майбутнього", ІРЦ "База 4.5.0" та івент-агенції "Holy Sweets", для допомоги ветеранам, їхнім родинам та всім охочим познайомитися з альтернативними методами емоційного відновлення.

Зараз, коли стрес і тривога стали постійними супутниками, особливо важливо створювати простори, де можна відновити внутрішню рівновагу та знайти підтримку. Саме таким місцем стане фестиваль, зазначають організатори.

Захід відбудеться на вуличній локації ТРЦ Respublika Park (вхід 4) з 11:00 до 20:00.

Програма включатиме лекції від експертів, майстер-класи, арттерапію, гардентерапію, медитативні практики та новітні підходи до ментального здоров'я. Особливу увагу приділять каністерапії — методу реабілітації за допомогою спеціально навчених собак, який буде корисним для ветеранів та дітей з особливими потребами.

Також у рамках фестивалю відбудуться веселі перегони песиків породи Коргі, який організовує команда Holy Doggy, щоб привернути увагу українців до важливості взаємодії людини та тварини.

"Ветерани часто стикаються з відчуттям ізоляції та втратою інтересу до соціальної взаємодії. Ми прагнемо надати їм допомогу в інтеграції у мирне життя, адже фізичне повернення не завжди означає психологічне відновлення", — зазначає Катерина Шершньова, засновниця проєкту Holy Doggy та заступниця голови ІРЦ "База 4.5.0".

У фестивалю є важлива благодійна мета — збір коштів на імпланти для ветеранів TYTANOVI та апарати GLOBUS для ГО “Геном Майбутнього”, які необхідні для фізичної реабілітації постраждалих від бойових дій.

"ТРЦ Respublika Park завжди відкритий до ініціатив, які мають соціальний вплив. Ми раді бути частиною проєкту, що створює простір підтримки та емоційного відновлення", — коментує Юлія Щаслива, CEO ТРЦ Respublika Park.

Вечірня частина заходу почнеться з благодійного аукціону та завершиться музичним концертом за участі українських артистів. Запрошуємо всіх долучитися до події, що стане важливим кроком до підвищення обізнаності про ментальне здоров'я та підтримки тих, хто її найбільше потребує.

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.

Holy Doggy – проєкт створений івент-агенцією Holy Sweets, ІРЦ “База 4.5.0” та німецьким виробником супер преміум кормів для тварин Josera, які завзято підтримують ініціативи розвитку pet-friendly культури в Україні та протягом трьох років популяризують каністерапію.