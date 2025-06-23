RegTech революція: як регуляторні технології змінюють український фінансовий ринок

Фінансова індустрія України переживає революційні зміни. Традиційні способи роботи з комплаєнсом поступово відходять у минуле, поступаючись місцем інноваційним рішенням. Сучасні технології кардинально змінили підходи до фінансових послуг, роблячи їх доступнішими та зручнішими.

RegTech-технології в Україні: визначення, переваги та вплив на доступність фінансових послуг для громадян

Сьогодні, коли українці можуть взяти кредит онлайн на карту буквально за кілька хвилин, стає очевидним, наскільки кардинально змінилася фінансова сфера. Регуляторні технології представляють комплекс ІТ-рішень для автоматизації процесів дотримання нормативних вимог у фінансовій сфері. Це новий спосіб мислення про ефективну роботу фінустанов з регулятивними процедурами.

Основна відмінність від наглядових технологій полягає у фокусі застосування. Регуляторні рішення використовують учасники ринку для внутрішньої оптимізації, наглядові — безпосередньо регулятори. Національний банк України у Green Paper визначив ключові напрямки розвитку регуляторних технологій. Документ підкреслює важливість співпраці між регуляторами, фінустановами та технологічними компаніями.

Впровадження технологічних рішень дозволяє суттєво скоротити операційні витрати. Автоматизація ідентифікації клієнтів та AML-перевірок прискорює обробку заявок у рази. Замість тижнів на верифікацію, системи справляються за хвилини.

Штучний інтелект та комп'ютерні алгоритми роблять фінансові операції безпечнішими. Такі системи миттєво помічають дивну активність на рахунках.

Складання звітів більше не головний біль для банків. Комп'ютери самі збирають потрібну інформацію та готують документи для НБУ. Фінансові послуги стали набагато доступнішими для звичайних людей. Якщо раніше за кредитом треба було їхати до банку і чекати, то зараз все можна зробити через телефон за годину.

Люди можуть отримувати фінпослуги коли завгодно. Банки стали дешевше працювати завдяки автоматизації. За даними НБУ, у 2024 році видано понад 25 мільйонів онлайн-позик — на 11% більше ніж у 2023-му.

Стратегія НБУ щодо цифровізації фінансового нагляду та регулювання: від SuperTech до відкритого банкінгу

Національний банк України розробив комплексну стратегію цифрової трансформації фінансового нагляду до 2025 року як продовження попередніх документів розвитку фінансового сектору. Green Paper НБУ 2025 року окреслює бачення регулятора щодо технологічних рішень у фінансовій сфері. Документ підкреслює важливість оптимізації комплаєнс-процесів через сучасні технології.

Основне завдання — зробити співпрацю між НБУ та банками більш відкритою. Найбільше уваги приділяють боротьбі з відмиванням грошей та виявленням шахраїв. Нацбанк планує використовувати аналіз великих даних для пошуку підозрілих переказів.

Комп'ютерні програми щодня перевіряють мільйони операцій, шукаючи незвичайні схеми та обман. Це допомагає захистити банки і їхніх клієнтів від фінансових втрат. НБУ хоче зібрати всю інформацію в одному місці для кращого контролю. Регулятор будує спільну систему, куди надходитимуть дані від банків, МФО та платіжних сервісів.

Штучний інтелект опрацьовуватиме величезні масиви інформації. Програми зможуть бачити тенденції, передбачати небезпеки та радити НБУ, які заходи вживати. Роботу поділили так: банки користуються своїми технологіями для внутрішніх потреб, а НБУ — власними для нагляду.

SuperTech представляє комплексний технологічний підхід до нагляду, поєднуючи регуляторні та наглядові технології. Відкритий банкінг — наступний етап розвитку фінансової екосистеми. API-інфраструктура дозволить фінсервісам безпечно обмінюватися даними. Клієнти управлятимуть фінансами через єдині інтерфейси різних провайдерів.

Конкуренція посилиться через зниження бар'єрів входу. Фінтех-стартапи швидше виходитимуть на ринок з інноваційними рішеннями. НБУ поступово впроваджуватиме стандарти Open Banking.

Трансформація комплаєнс-процесів через автоматизацію: як фінустанови підвищують ефективність та знижують ризики при наданні кредитів

Сучасні фінансові установи кардинально переосмислюють підходи до управління ризиками та дотримання регулятивних вимог. Автоматизація стає необхідністю для виживання в конкурентному середовищі.

Штучний інтелект революціонізує перевірку клієнтів. Системи аналізують документи, верифікують особи за фотографіями та перевіряють санкційні списки за секунди. Традиційні процедури, що займали години, тепер виконуються автоматично.

Скоринг стає точнішим завдяки альтернативним джерелам даних. Крім кредитної історії, системи аналізують поведінку в соцмережах, історію покупок, геолокаційні дані. Це дозволяє оцінити кредитоспроможність клієнтів без банківської історії.

Верифікація документів відбувається в реальному часі. Системи перевіряють автентичність паспортів та посвідчень, порівнюючи з державними реєстрами. Це мінімізує шахрайство та прискорює розгляд заявок.

Терміни обробки скоротилися з днів до хвилин. Автоматизовані системи приймають рішення про кредит миттєво, аналізуючи дані позичальника. Звітність стає автоматичною. Системи збирають дані з різних джерел та готують звіти для контролюючих органів.

Українські фінтех-проєкти активно впроваджують інноваційні рішення для спрощення кредитування через мобільні додатки. Шахрайство знижується через багаторівневі системи перевірки. Кожна транзакція проходить автоматичний аналіз підозрілої активності.

Помилки значно зменшилися завдяки автоматизації. Людський фактор часто спричиняє неточності в документах або неправильну оцінку ризиків. Ризик санкцій знижується через автоматизовану перевірку відповідності. Системи моніторять зміни законодавства та адаптують процеси до нових вимог.

витяг з реєстру https://docs.lovilave.com.ua/Витяг_з_ДРФУ_ТОВ_ФК_КІФ.pdf