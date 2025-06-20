Все, що потрібно знати про догляд за двигуном

Двигун – це серце автомобіля. Розуміючи принципи його роботи та належно доглядаючи за ним, можна значно продовжити термін служби машини та уникнути зламів.

Для догляду за мотором використовують різні засоби, що захищають деталі агрегату від зносу. Краще обирати товари від перевірених брендів, як-от Shell, оригінальність продукції якого можна легко перевірити за допомогою унікального коду на каністрі.

Правила догляду за мотором

Двигун – це складний механізм з безліччю рухомих деталей, які взаємодіють між собою. Регулярне дотримання простих правил дає змогу не турбуватись про його справність та спокійно їздити. Що варто робити для цього:

використовувати тільки якісні мастильні матеріали та паливо;

слідкувати за рівнем оливи та вчасно її міняти;

перевіряти рівень охолоджувальної рідини;

очищувати систему подачі палива та камери згоряння;

якщо з’являються сторонні звуки – не ігнорувати їх;

проходити технічний огляд згідно з графіком.

Дотримуючись цих правил ви не тільки заощадите на ремонті, але й будете комфортно та безпечно відчувати себе за кермом.

Які засоби для догляду існують

Для обслуговування двигуна використовують різні засоби. Ось основні з них:

олива – змащує компоненти мотора, знижуючи тертя та зношування;

антифриз – запобігає замерзанню та перегріванню охолоджувальної системи;

промивні рідини – очищують внутрішні поверхні від шлаків;

засоби для чищення паливної системи – усувають забруднення у форсунках, клапанах та камерах згоряння.

Не варто забувати й про вчасну заміну фільтрів, щоб захистити двигун від бруду.

Як доглядати за різними типами двигунів

Від того, який двигун встановлений у вашому автомобілі, залежить як саме за ним доглядати. Існує три типи агрегатів:

дизельні – потребують регулярної перевірки паливної системи та ретельного обслуговування;

бензинові – відносно прості у сервісі, але варто вчасно міняти моторну оливу, фільтри та свічки запалювання;

гібридні та електричні – потребують контролю за системою охолодження та станом акумулятора.

Якщо ви регулярно будете міняти моторну оливу та контролювати рівень технічних рідин, то зможете зберегти машину в хорошому стані на довгі роки. Краще робити профілактичні роботи, ніж потім витрачати гроші на дорогий ремонт.