як обрати надійного постачальника шкарпеток оптом

Бізнес на шкарпетках може бути дуже прибутковим, якщо грамотно підійти до його побудови. Головна перевага цього сегменту – мінімальні вкладення й постійний попит на дану продукцію. Адже людям завжди потрібні шкарпетки, у будь-яку пору року, що робить продажі всесезонними. За невеликих вкладень чистий прибуток може сягати від 40% до 80%, що залежить від розташування й популярності магазину, рекламної кампанії та її вартості, але головне – від правильно обраного постачальника.

Як правильно оцінювати постачальника

Щоб надійно й вигідно придбати шкарпетки оптом для свого бізнесу, потрібно відповідально підійти до вибору надійного постачальника продукції. Помилка в виборі може обернутися не лише збитками від зірваної угоди й відсутністю затребуваного, якісного товару на прилавках, а й зіпсованими нервами, плямою на репутації вашої компанії. Правильна оцінка постачальника – це уважний аналіз даних про організацію, що убезпечить від невигідного чи ризикованого партнерства.

Компанія Voyage рекомендує проводити оцінювання постачальників у декількох площинах:

Репутація, надійність. Варто проаналізувати сумлінність дистриб’ютора, його можливі судові позови, вчасну сплату податків, зборів. Оцінка цього допоможе знайти можливі юридичні та фінансові ризики угоди з такою компанією. Далі дослідіть відгуки про постачальника в мережі, на форумах, в соціальних мережах, оцініть його репутацію. Дізнайтеся про партнерів. Якщо серед них є відомі бренди, це свідчить про високу якість та надійність. Ефективність постачання, якість продукції. Для вибору постачальника оцінюють якість та ціну товарів, своєчасність та гнучкість поставок, умови платежів, роботу з претензіями. Оцінка ефективності постачання допомагає знайти компанію з найкращими умовами для ефективної співпраці. Асортимент продукції. Важливий критерій, враховуючи велику конкуренцію на ринку, що вимагає від роздрібного продавця представлення найширшого асортименту товару у своєму магазині. Додаткові умови співпраці. На ефективність співробітництва впливають і незначні, на перший погляд, деталі: розмір мінімального замовлення, ціни та знижки на опт, терміни й умови постачання, з якими транспортними компаніями співпрацюють. Сертифікація, гарантії. Перевірте наявність правильно оформлених паперів у компанії, сертифікатів на пропоновану продукцію, її відповідність стандартам. Варто уточнити умови гарантії на продукцію.

Приділений час та сили на пошуки надійного постачальника стануть запорукою успішної закупівлі шкарпеток. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів.