Новинка! Конструктор сайтів Zomro: швидке створення сайту без програмування

Сайт для сучасного бізнесу — це не просто необхідність, а важливий інструмент для розвитку. У 2025 році вже ніхто не сумнівається, що без сайту не обійтися. Це не просто вітрина, а ваш онлайн-офіс, точка комунікації з клієнтами та інструмент для просування. Однак створення сайту часто асоціюється з витратами часу та грошей. Але з конструктором сайтів від Zomro процес стає набагато простішим.

Навіщо все ускладнювати? Будуємо сайт без зусиль

Для багатьох людей створення сайту може бути справжньою проблемою. Потрібно враховувати десятки нюансів: вибрати домен, налаштувати хостинг, подбати про безпеку за допомогою SSL-сертифікатів, вибрати підходящу платформу для створення сайту. І в кінцевому підсумку можна опинитися з високим бюджетом і безліччю невирішених завдань.

Для бізнесу, фрилансерів і тих, хто тільки починає свій шлях в інтернеті, такий підхід часто недоступний. Замість того, щоб витрачати гроші на створення сайту у професіоналів або вивчати складні інструменти, люди часто відкладають створення сайту або обирають безкоштовні та незручні рішення.

Zomro — конструктор, який дозволяє всім створити сайт

Zomro пропонує унікальний підхід, який повністю змінює уявлення про процес створення сайту. Ми розробили конструктор сайтів, який допомагає швидко створити красивий і функціональний сайт без глибоких технічних знань і без значних витрат.

Що стосується SEO, то в нашому конструкторі вже вбудовані всі інструменти для оптимізації: налаштування мета-заголовків, описів, alt-текстів і багато іншого. Все це сприяє покращенню видимості сайту в пошукових системах, а отже, допомагає вам залучати більше трафіку.

Перший рік використання конструктора Zomro безкоштовно, що дозволяє вам оцінити всі можливості платформи без початкових вкладень.

Що робить Zomro унікальним?

Штучний інтелект з підтримкою до 80 мов допоможе вам створити контент, згенерувавши тексти, заголовки і SEO-блоки. Все це робить процес створення сайту ще простішим і швидшим.

з підтримкою до 80 мов допоможе вам створити контент, згенерувавши тексти, заголовки і SEO-блоки. Все це робить процес створення сайту ще простішим і швидшим. Гнучкість тарифів — ви починаєте з безкоштовного тарифу і можете перейти на більш просунуті функції по мірі росту вашого бізнесу.

— ви починаєте з безкоштовного тарифу і можете перейти на більш просунуті функції по мірі росту вашого бізнесу. Мобільна адаптивність — всі шаблони конструктора оптимізовані для комфортного перегляду з будь-яких пристроїв.

— всі шаблони конструктора оптимізовані для комфортного перегляду з будь-яких пристроїв. Безпека — ваш сайт буде захищений від DDoS-атак, а оновлення програмного забезпечення забезпечать максимальну стабільність.

Для кого підходить наш конструктор?

Ми орієнтуємося на найрізноманітніші групи користувачів:

Малий і середній бізнес — створюйте корпоративні сайти, інтернет-магазини, лендинги і сторінки для послуг без витрат часу і зусиль.

— створюйте корпоративні сайти, інтернет-магазини, лендинги і сторінки для послуг без витрат часу і зусиль. Фрилансери і спеціалісти — відмінний спосіб створити портфоліо або односторінковий сайт.

— відмінний спосіб створити портфоліо або односторінковий сайт. Блогери і контент-мейкери — з легкістю публікуйте свої статті, відео і подкасти.

— з легкістю публікуйте свої статті, відео і подкасти. Новачки без технічних знань — конструктор підходить навіть для тих, хто не має досвіду в веб-розробці.

Чому варто створити сайт прямо зараз?

Світ бізнесу вже давно не існує без інтернету. Веб-сайт став основним джерелом клієнтів і важливим каналом зв'язку. В умовах, коли конкуренція в онлайн-просторі зростає, створення сайту для вашого бізнесу стає не просто бажаним, а необхідним кроком. Конструктор від Zomro допоможе вам зробити це легко і без складнощів.

Крім того, з розвитком маркетингу і аналітики сайт стає центром всіх ваших онлайн-активностей. Zomro інтегрується з Facebook Pixels, Google Analytics і іншими інструментами, що дозволяє розвивати бізнес комплексно.

Зробіть перший крок з Zomro

Конструктор сайтів від Zomro — це швидкий і зручний спосіб створити сайт без технічних знань і зайвих витрат.

Створіть свій сайт безкоштовно і почніть розвивати свій бізнес вже сьогодні!