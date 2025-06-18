Як обрати газовий котел в Україні в 2025 році? Поради від ВЕНКОН

Сучасний ринок побутових опалювальних приладів пропонує українському споживачу величезну кількість різноманітного обладнання від вітчизняних та іноземних виробників. Різноманітні газові котли на Vencon.ua відрізняються від іншої продукції, представленої на ринку, за потужністю, кількістю контурів, типу конструкції та іншими ознаками. Поговоримо про те, як обрати варіант, що підійде для ваших умов, більш детально.

Головні переваги газових котлів

Сучасний газовий котел, навіть за умов зростаючих цін на блакитне паливо, залишається одним з найпопулярніших видів опалювальних пристроїв, адже має чимало важливих переваг:

можливість опалення приміщення до 1000 м2 – завжди можна підібрати оптимальний варіант для вашого житла;

високий ККД – особливо, за умов використання моделей конденсаційного типу;

високий рівень автоматизації та безпека використання – у разі припинення горіння, автоматична система припинить постачання газу.

Види газових котлів

В каталозі інтернет-магазину Венкон ви знайдете декілька найбільш популярних типів газових котлів:

Конвекційні – найпоширеніші, доступні за демократичною ціною. Газ, що надходить до пальника, спалюється та нагріває теплоносій (воду) в теплообміннику. Вода циркулює трубами та віддає тепло повітрю в приміщенні. Автоматика здійснює контроль і процес горіння та відведення відпрацьованих продуктів.

Конденсаційні – мають дещо складнішу конструкцію та вирізняються високим ККД. При спалюванні природного або скрапленого газу виділяється теплова енергія, яка використовується для нагрівання у первісному теплообміннику. Відведені гази, що мають температуру, вищу за точку роси, надходять до другого теплообмінника, де конденсуються під впливом охолодженої води. На стінках теплообмінника осідає конденсат, що виділяє додаткову теплову енергію.

Димохідні – газові котли, в яких надходження повітря, необхідного для процесу горіння газу, забезпечується за рахунок природної тяги. Таке обладнання вирізняється демократичною ціною, не створює зайвого шуму, але потребує якісного та надійного димоходу.

Турбовані – котли, де застосовується система примусової вентиляції, яку забезпечують вбудовані вентилятори. Такі опалювальні пристрої є найбільш зручними та безпечними, проте для функціонування потребують підключення до електромережі.

Як обрати газовий котел?

Для того, щоб обрати оптимальну модель опалювального газового котла, необхідно взяти до уваги багато різноманітних факторів: площу та особливості приміщення, відкритий або закритий тип камери спалювання, матеріал теплообмінника, а також багато інших специфічних характеристик.

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