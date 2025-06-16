Як збільшити продажі товарів чи послуг у месенджерах та Instagram? Запустити воронки

Українці активно продають і купують в Instagram та віддають перевагу месенджерам для комунікації з брендами з приводу замовлення. Це враховують розробники програмного забезпечення для підприємців ecommerce.

За даними опитувань української компанії KeyCRM, 24% нових користувачів у 2024 році використовували систему для спілкування з клієнтами в Telegram, Viber, Instagram, Facebook та чатах локальних маркетплейсів. А 89% вели в програмі повний цикл продажів, у тому числі безпосередньо в месенджерах та соцмережах. Ключовим соціальним каналом для продавців залишається Instagram.

Сьогодні одного лише агрегатора застосунків для переписки в CRM-системі недостатньо. Підприємці не просто збирають запити та відповідають на запитання покупців, вони буквально продають у чатах.

Для систематизації цього процесу зазвичай використовують воронки лідів чи продажів. Їх можна створити на базі електронних таблиць Google та Excel, але тоді дані доведеться переносити вручну.

Деякі програми для бізнесу пропонують вбудовані воронки, в них можна автоматично запускати замовлення з месенджерів та соцмереж.

Як це працює? Коли людина пише компанії в Direct (чи коментарі) Instagram, Facebook Messenger, або в застосунки Viber, Telegram, то її запит потрапляє на перший крок запланованої воронки в статусі «Новий».

Наступні етапи залежать від бізнес процесів, можна налаштувати ланцюжок не тільки під різні канали, а й під різні задачі: продажі (допродажі) товарів чи послуг, отримання відгуку про клієнтський досвід, ведення довгострокового проєкту тощо.

Ось приклад воронки для продажу навчального курсу в Instagram: «Новий» (запит надійшов в СRM) – «Консультація #1» (відповіді на запитання в чаті) – «Кваліфікація ліда» – «Зідзвон» (персоналізована пропозиція) – «Запрошення в Telegram канал» – «Закриття угоди (оплата курсу)» – «Допродаж» (пропозиція знижки на новий курс).

Що отримує підприємець, який налаштував воронки для чатів з клієнтами?

Зменшення кількості загублених, або неопрацьованих запитів з месенджерів та соціальних мереж;

Зниження проценту втрачених клієнтів на кожному з етапів взаємодії;

Кращий контроль за роботою менеджерів з продажу, прогресом по угодам;

Можливість бачити «слабкі» місця та причини невдач та вчасно корегувати їх;

Збереження часу команди продажів та власника;

Підвищення кількості виграних угод за рахунок системної обробки вхідних заявок.

Переконатись у тому, що автоматизація ефективна, можна в аналітичному розділі, де зібрано статистику по замовленнях, воронках, комунікації, а також фінансові звіти.

При виборі CRM-системи для продажів у Instagram та месенджерах варто звертати увагу не лише на наявність потрібних функцій та інтеграцій, а й на те, чи зручно працювати в інтерфейсі. Сучасні воронки виглядають як канбан зі стовпчиками, в якому можна швидко рухати картку.

Використання додаткових інструментів, таких як: автоматизовані повідомлення, шаблони відповідей на популярні питання, віджет чату на сайті, шкала для оцінки консультації клієнтом – також допоможе підвищити продажі та збільшити коло лояльних покупців.