Як змінилася доставка з Китаю в Україну під час війни

Повномасштабне вторгнення назавжди змінило логістику вантажів. Перші місяці стали неабияким випробуванням для перевізників — розглянемо, як працює сфера три роки потому та чи є надійні та безпечні варіанти доставлення з Китаю сьогодні.

Логістичні виклики та нові маршрути доставки з Китаю у воєнний час

Перший виклик пов'язаний з закриттям повітряного простору та морських шляхів для цивільних компаній. Через відсутність авіа чи морської доставки діють тільки мультимодальні маршрути через європейські країни.

Це стало причиною другого виклику — значне збільшення часу на перевезення. Маршрути через росію та Білорусь недоступні, тому логістичним хабом стали інші країни, зокрема Польща як найближча територіально.

Що більший кілометраж, то вищий фрахт (вартість) транспортування. Посилки тепер їдуть довше, тому витрачається більше палива та інших ресурсів. З усім тим, доставка з Китаю в Україну є як для приватних покупців, так і для бізнесів.

Як війна вплинула на терміни, тарифи та митне оформлення товарів з Китаю

Зараз постачання продукції стало більш-менш стабільним. За три роки більшість логістичних компаній знайшли нових підрядників, оптимізували маршрути. Проте кілька змін порівняно з довоєнним періодом слід виокремити.

Терміни доставки

Морем вантаж з КНР їде в середньому 55-65 днів. Шлях пролягає через Польщу, Румунію, Болгарію та Туреччину. З порту товар потрапляє на термінал або склад, де великий контейнер розвантажують на менші партії. Потім вони їдуть автомобільним транспортом до України.

Авіадоставка швидша. Літак вилітає з Піднебесної та приземляється в аеропорті якоїсь європейської країни (найшвидший варіант — Польща). Шлях займає приблизно 15-20 днів до фінального пункту призначення з довезенням в Україну на авто.

Тарифи

За приблизними оцінками, зростання цін на перевезення літаком може становити від 50% до 150% і більше порівняно з довоєнним рівнем, залежно від компанії та умов.

А вартість доставлення контейнерів до європейських портів, а потім наземним транспортом в Україну зросла від 50% до 100% і вище порівняно з прямими довоєнними перевезеннями.

Митне оформлення

З цього аспекту виділяється дві проблеми. Перша — велике навантаження на пропускні пункти. Всі вантажі перетинають кордон на авто, що призводить до черг. Друга — посилений контроль з боку європейської та української митниць. Регулярно відбуваються перевірки партій, у тому числі з оглядами.

З гарних новин — вартість розмитнення фактично не змінилася. Хоча скасували певні пільги та нульові ставки, ціна залишається на довоєнному рівні.

Окремо варто виділити актуальні ризики під час транспортування:

Затримки, що призводять до псування деяких товарів. На жаль, не завжди можна вплинути ані на роботу терміналів, ані на митний контроль. Руйнування складів і сортувальних центрів на території України. Це буквально мільйонні збитки для логістичних компаній. Зниження швидкості доставки територією країни через погіршення інфраструктури.

Хоча спочатку попит на товари зменшився, зараз він вирівнявся попри несприятливі фактори. Тому український імпорт живе, багато в чому завдяки сумлінній праці логістичних компаній.

Безпечна та надійна доставка з Китаю в Україну у 2025 році

Пошук надійного логістичного партнера для імпортування товарів — це головне завдання підприємців. Компанія DiFFreight пропонує вигідні умови для співпраці: налагоджені маршрути, адекватну вартість доставлення та додаткові послуги.

Що стане у пригоді для власників бізнесу будь-якого рівня:

Інспектувати товар ще в Китаї. Щоб не витрачати кошти на завезення дефектного чи не того вантажу, краще перевірити його на місці. Також існують опції виїзду на виробництво для контролю виготовлення продукції. Це суттєво економить кошти.

Налагодити постачання й довготривалу співпрацю. Краще провести перемовини з китайськими партнерами, щоб отримати кращі умови та ціну на товари. Відповідно, можна зекономити на об'ємах, купуючи гуртом і дешево.

Найняти митного брокера. Шанси пройти митницю успішно та швидко вищі, якщо документи в порядку. Саме цим займаються брокери. Спеціаліст підготує все, що можуть вимагати митники. Це гарантує коректні терміни без затримок, а значить і ризику псування чи пошкодження товарів.

Зараз потрібно продумувати логістику, щоб оптимізувати витрати. Це дуже необхідний крок для будь-якого товарного бізнесу. Співпраця з логістичною компанією, яка має багаторічний досвід у перевезеннях з Китаю, особливо під час війни, допоможе бізнесу знайти актуальні рішення.