Що вирізняє засіб для зупинки кровотечі "ГЕМОСТАТИК" виробництва компанії "Сента Фарм"?

Гемостатичний бинт і гемостатична серветка — це спеціальні медичні засоби, призначені для швидкої зупинки кровотеч, включаючи інтенсивні, такі як венозні та артеріальні. Завдяки простоті використання, його рекомендовано навіть для людей без досвіду надання першої медичної допомоги. Вони виробляються українською компанією «Сента Фарм» і використовуються в тактичній медицині, цивільних аптечках, хірургії та травматології. Медичний виріб представлений у кількох формах, що дозволяє обрати оптимальний варіант залежно від типу травми:

Гофрований бинт розміром 7,5 см на 3,6 м за 370 гривень — ідеальний для зупинки інтенсивних кровотеч із магістральних судин, зокрема в польових умовах.

Гемостатична серветка 25 на 25 см за 80 гривень — засіб для обробки невеликих поранень.

Гемостатична серветка 10 на 10 см за 55 гривень — компактний варіант для локальних кровотеч.

Така різноманітність робить продукт універсальним для різних сценаріїв: від тампонади глибоких ран до обробки поверхневих пошкоджень. Невеликі розміри дозволяють легко розмістити цей засіб в аптечку.

Унікальний механізм дії

Основна перевага «ГЕМОСТАТИК» полягає в його хімічній гемостатичній композиції, яка забезпечує миттєву зупинку кровотечі, в тому числі венозної чи артеріальної. Активний коагулянт у складі бинта стимулює швидке згортання крові, формуючи стабільний згусток, що блокує кровотік. Щоб досягти цього ефекту, ніяких додаткових дій робити не потрібно, достатньо звичайного тампонування бинта чи серветки безпосередньо в рану та створення прямого тиску протягом кількох хвилин. Цей засіб для зупинки кровотечі абсорбує рідину, прискорює згортання і діє одразу після контакту з кров’ю. Це значно знижує ризик інтенсивної крововтрати.

Замовлення медичного засобу у виробника

Виробництво «ГЕМОСТАТИК» розташоване в Київській області, що забезпечує швидке постачання всією територією України. Локальне виробництво також сприяє доступності ціни продукту, що є важливим фактором для масового використання. Компанія пропонує безкоштовні тренувальні гемостатики для військових, демонструючи соціальну відповідальність і підтримку захисників.

Замовити «ГЕМОСТАТИК» можна через офіційні канали «Сента Фарм» - на сайті компанії, за телефоном +38 (067) 883 27 88 або електронною поштою [email protected]. Замовлення, оформлені до 13:00, відправляються в той же день, що забезпечує оперативне доставляння в будь-яке місто України.