Ціни на металочерепицю в Києві в 2025 році: як вплинув дефіцит робітників на вартість монтажу?
У 2025 році ринок покрівельних матеріалів в Україні, зокрема в Києві, продовжує змінюватися під впливом економічних і соціальних факторів. Найбільший інтерес у приватному будівництві традиційно викликає металочерепиця — доступний, довговічний і естетичний матеріал. Проте, якщо ще кілька років тому питання ціни стосувалося переважно самого матеріалу, то сьогодні основним викликом стало стрімке подорожчання монтажних робіт.
Скільки коштує металочерепиця в Києві у 2025 році?
Ціни на металочерепицю залежать від кількох факторів:
- товщина сталі (0,4–0,55 мм),
- тип захисного покриття (цинк, поліестер, матполіестер, пурал),
- виробник (вітчизняний або імпортний),
- профіль (Монтерей, Аркад, Венеція тощо).
На червень 2025 року:
- вітчизняна металочерепиця коштує від 220 до 310 грн/м²,
- імпортна (Польща, Словаччина, Корея) — від 320 до 450 грн/м²,
- преміум-сегмент (Ruukki, ArcelorMittal) — від 500 грн/м² і вище.
Ціни можуть змінюватися залежно від обсягу замовлення, бренду сталі, наявності покриття з гарантією, а також від курсу валют.
Подорожчання монтажу: головна проблема — брак кваліфікованих майстрів
У 2025 році ринок будівельних послуг у Києві стикнувся з гострою нестачею покрівельників. За різними оцінками, понад 30% кваліфікованих працівників виїхали за кордон або перейшли в інші сфери через зміну умов праці.
Це призвело до зростання цін на монтаж металочерепиці:
- ціна монтажу покрівлі зараз складає від 300 до 500 грн/м²,
- у складних проєктах чи за терміновість — до 600–700 грн/м².
Це на 40–60% дорожче, ніж у 2022–2023 роках.
Що робити забудовникам?
- Планувати роботи заздалегідь – хороших майстрів потрібно бронювати за 1–2 місяці до початку монтажу.
- Обирати перевірені компанії, які мають власні бригади, а не працюють із «випадковими» підрядниками.
- Уточнювати повну вартість робіт з урахуванням підготовки основи, утеплення, паро- та гідроізоляції.
Висновок
У 2025 році ціни на металочерепицю в Києві залишаються відносно стабільними, а от вартість монтажу продовжує зростати через дефіцит фахівців. Тому при будівництві чи реконструкції даху варто враховувати не лише ціну матеріалу, а й витрати на професійний монтаж. Адже від якості укладки залежить довговічність усієї покрівлі.