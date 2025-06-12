Інтерфакс-Україна
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12:48 12.06.2025

Ціни на металочерепицю в Києві в 2025 році: як вплинув дефіцит робітників на вартість монтажу?

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У 2025 році ринок покрівельних матеріалів в Україні, зокрема в Києві, продовжує змінюватися під впливом економічних і соціальних факторів. Найбільший інтерес у приватному будівництві традиційно викликає металочерепиця — доступний, довговічний і естетичний матеріал. Проте, якщо ще кілька років тому питання ціни стосувалося переважно самого матеріалу, то сьогодні основним викликом стало стрімке подорожчання монтажних робіт.

Скільки коштує металочерепиця в Києві у 2025 році?

Ціни на металочерепицю залежать від кількох факторів:

  • товщина сталі (0,4–0,55 мм),
     
  • тип захисного покриття (цинк, поліестер, матполіестер, пурал),
     
  • виробник (вітчизняний або імпортний),
     
  • профіль (Монтерей, Аркад, Венеція тощо).
     

На червень 2025 року:

  • вітчизняна металочерепиця коштує від 220 до 310 грн/м²,
     
  • імпортна (Польща, Словаччина, Корея) — від 320 до 450 грн/м²,
     
  • преміум-сегмент (Ruukki, ArcelorMittal) — від 500 грн/м² і вище.
     

Ціни можуть змінюватися залежно від обсягу замовлення, бренду сталі, наявності покриття з гарантією, а також від курсу валют.

Подорожчання монтажу: головна проблема — брак кваліфікованих майстрів

У 2025 році ринок будівельних послуг у Києві стикнувся з гострою нестачею покрівельників. За різними оцінками, понад 30% кваліфікованих працівників виїхали за кордон або перейшли в інші сфери через зміну умов праці.

Це призвело до зростання цін на монтаж металочерепиці:

  • ціна монтажу покрівлі зараз складає від 300 до 500 грн/м²,
     
  • у складних проєктах чи за терміновість — до 600–700 грн/м².
     

Це на 40–60% дорожче, ніж у 2022–2023 роках.

Що робити забудовникам?

  1. Планувати роботи заздалегідь – хороших майстрів потрібно бронювати за 1–2 місяці до початку монтажу.
     
  2. Обирати перевірені компанії, які мають власні бригади, а не працюють із «випадковими» підрядниками.
     
  3. Уточнювати повну вартість робіт з урахуванням підготовки основи, утеплення, паро- та гідроізоляції.
     

Висновок

У 2025 році ціни на металочерепицю в Києві залишаються відносно стабільними, а от вартість монтажу продовжує зростати через дефіцит фахівців. Тому при будівництві чи реконструкції даху варто враховувати не лише ціну матеріалу, а й витрати на професійний монтаж. Адже від якості укладки залежить довговічність усієї покрівлі.

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