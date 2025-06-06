PR Army провела в Україні престур для журналістів з Індонезії

Громадська організація PR Army провела в Україні престур для журналістів індонезійських медіа. Мета заходу – розповісти індонезійському суспільству правду про сучасну Україну: війну, відновлення, культуру та людей. Ініціатива реалізується в межах проєкту «Розмова вільних: Україна та Індонезія» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Участь у престурі взяла знімальна група телеканалу Narasi TV, а також журналісти Alif.ID та Suara Merdeka. Свій п’ятиденний візит журналісти розпочали з Києва. Вони побачили, як столиця адаптувалася до життя в умовах війни: укриття в метро, вуличне мистецтво, школи та бізнес, які продовжують працювати попри постійні повітряні тривоги.

Гості відвідали Ісламський культурний центр, поспілкувалися з муфтієм шейхом Муратом Сулеймановим і лідерами кримськотатарської громади. В Українському інституті відбулися глибокі розмови з Рефатом Чубаровим, Тамілою Ташевою, Алімом Алієвим та Акімом Галімовим. Кримськотатарська школа Birlik продемонструвала приклад мультикультурного співжиття, а Верховний Муфтій Криму Айдер Рустемов поділився історіями про зруйновані мечеті. Журналісти також зустрілися з мусульманами-військовими.

Під час престуру індонезійці поспілкувалися з українськими журналістами, правозахисниками, військовими та тими, хто повернувся з полону. Зокрема, іноземці побачили, як українське суспільство підтримує своїх захисників, та мали розмову зі військовослужбовцем ЗСУ та співзасновником правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип» Масі Наємом під час фестивалю Superhumans Reunion’25. Також представники Музею Ханенків розповіли індонезійським журналістам про знищення росіянами культурної спадщини.

У межах візиту індонезійська делегація відвідала Ірпінь та Бучу – міста-символи української незламності, які стали відомими всьому світу після звільнення від російської окупації. Іноземні журналісти почули свідчення очевидців, побачили зруйновані будинки, місця бойових дій та масових поховань.

Окрім відвідування локацій в Києві та області, індонезійці завітали на Чернігівщину. Так, у селі Лукашівка журналісти відвідали фермерські господарства, які постраждали внаслідок війни. В селі Дружба вони почули свідчення дитини, яка пережила фільтрацію та депортацію після окупації росіянами Маріуполя.

«Нас розділяють тисячі кілометрів, але в історіях України та Індонезії багато спільного: колоніальне минуле, боротьба за незалежність, авторитаризм, трансформації. Цей проєкт – про пошук цього спільного та перетворення його на справжній діалог. Це не лише дипломатія. Це – стратегія на майбутнє. У світі, де підтримка формується не лише політичними рішеннями, а й якісною інформацією та довірою, діалог стає стратегічною інвестицією в майбутнє», – підсумувала результати поїздки Анастасія Марушевська, співзасновниця ГО PR Army.

Наступний етап проєкту «Розмова вільних: Україна та Індонезія» відбудеться в серпні 2025 року. Чотири українських журналісти поїдуть в Індонезію, аби ще краще дослідити та зрозуміти цю далеку країну.

Довідка

PR Army – незалежна українська неприбуткова організація, що займається підвищенням обізнаності про війну та зміцненням іміджу України у світі.

Команда займається адвокацією потреб та працює зі світовими медіа та зв’язує українських свідків війни, офіційних осіб та експертів із різних тем із міжнародними журналістами. Місія PR Army – допомогти Україні виграти інформаційну війну проти РФ та побудувати імідж України як демократичної та незалежної європейської країни. Створена за кілька годин після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.