Конденсаційні котли: рекламний трюк чи дійсно гарний вибір?

Про конденсаційні котли говорять тільки хороше і обіцяють економію газу до 30% та ККД понад 100%. Звучить як магія, але чи справді ці котли настільки ефективні, і для яких будинків вони дійсно виправдовують свою вищу ціну?

Розбираємося в темі разом з експертами компанії Прометей, які мають практичний досвід монтажу та обслуговування різних систем опалення, в тому числі і конденсаційних газових котлів.

Що таке конденсаційний котел простими словами

Конденсаційний котел – по факту це звичайний газовий котел, але з додатковим теплообмінником, який "виловлює" тепло з водяної пари в димових газах.

У звичайному котлі гарячі димові гази просто вилітають у димохід разом з водяною парою, яка утворюється при згорянні газу. Конденсаційний котел охолоджує ці гази до температури, коли пара перетворюється на воду (конденсується), і забирає це додаткове тепло для опалення будинку.

Результат: ККД понад 100% (до 109%), що фізично можливо завдяки використанню прихованої теплоти пароутворення.

Переваги конденсаційних газових котлів

Економія газу до 20-30% порівняно зі звичайними котлами. При нинішніх цінах на газ це відчутна різниця в бюджеті.

порівняно зі звичайними котлами. При нинішніх цінах на газ це відчутна різниця в бюджеті. Екологічність – менше викидів шкідливих речовин завдяки більш повному згорянню палива.

– менше викидів шкідливих речовин завдяки більш повному згорянню палива. Модуляція потужності – котел автоматично змінює інтенсивність горіння від 20% до 100%, підтримуючи стабільну температуру без постійних включень-вимикань.

– котел автоматично змінює інтенсивність горіння від 20% до 100%, підтримуючи стабільну температуру без постійних включень-вимикань. Довговічність обладнання – теплообмінники з нержавіючої сталі або спеціальних сплавів, які витримують агресивний конденсат та служать довше.

Мінуси

Вища ціна – конденсаційні котли коштують на 30-50% дорожче звичайних.

– конденсаційні котли коштують на 30-50% дорожче звичайних. Вимоги до системи опалення – максимальна ефективність досягається тільки в низькотемпературних системах (температура зворотної води не вище 55°C). У старих будинках з чавунними радіаторами реальна економія може становити лише 5-10% замість обіцяних 30%.

– максимальна ефективність досягається тільки в низькотемпературних системах (температура зворотної води не вище 55°C). У старих будинках з чавунними радіаторами реальна економія може становити лише 5-10% замість обіцяних 30%. Конденсат – котел виробляє кислий конденсат, тому треба зробити його додаткове відведення в каналізацію.

Для кого підходить конденсаційний котел

Нові будинки з низькотемпературним опаленням (тепла підлога, фанкойли) – ідеальний варіант.

Будинки з великою площею – чим більше споживання газу, тим швидше окупиться різниця в ціні.

Простіше кажучи: якщо ваша система може працювати при температурі 50-60°C і ви витрачаєте багато газу — заміна старого котла на конденсаційний може бути економічно вигідною.

Для звичайних систем з високотемпературними радіаторами заміна виправдана тільки при поломці або плановій заміні старого котла.

Висновок

Конденсаційні котли – це справді працююча технологія, але не панацея. Економія в 20-30% реальна тільки за правильних умов. В інших випадках переплата за конденсаційний котел може не окупитися роками.

В Україні найпопулярніші конденсаційні котли від європейських брендів: Bosch, Vaillant, Viessmann, Buderus, Ariston.

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