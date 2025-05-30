Чим професійна косметика відрізняється від мас-маркету: розбір інгредієнтів

На перший погляд здається, що крем за 300 гривень з полиці супермаркету мало чим відрізняється від професійного засобу за 1000+. Але варто зазирнути в склад (INCI) — і різниця стає очевидною.

Тому давайте розберемось, чому професійна косметика працює глибше, швидше і точніше, ніж продукти масового сегменту.

1. Концентрація активних інгредієнтів

Головна відмінність — високий вміст біоактивних речовин.

У професійній косметиці використовується клінічно ефективна концентрація діючих компонентів:

Пептиди — 5–10%;





Ретинол — 0,3–1%;





Ніацинамід — до 10%;





Вітамін С (аскорбінова кислота) — 15–20%.





У мас-маркеті ці ж інгредієнти можуть бути присутніми, але у слідових кількостях, які не дають вираженого результату.

2. Формули, засновані на дерматологічних дослідженнях

Професійні бренди інвестують у клінічні випробування, біохімічні дослідження стабільності й біодоступності формули. Їхня мета — не просто зробити приємну текстуру, а гарантувати результат: зменшення запалення, омолодження, відновлення бар’єрної, захисної функції шкіри.

А ось мас-маркет орієнтується здебільшого на масовий попит та сенсорні характеристики (аромат, відчуття на шкірі), а не на лікувальний ефект.

3. РH-баланс і транспортні системи

У професійній косметиці враховується оптимальний рівень pH для проникнення діючих речовин. Наприклад, сироватка з кислотами матиме pH 3.5–4.0 для ефективного ексфоліаційного ефекту. Тоді як типовий pH у дешевій продукції, часто мають pH 7.0–9.0, що є занадто лужним для шкіри. Що порушує гідроліпідний бар'єр, викликає сухість, подразнення та знижує природну захисну функцію.

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4. Відсутність "маркетингових" інгредієнтів

У масовій косметиці часто можна побачити гучні назви: "з екстрактом чорної ікри", "золотом" чи "муцином равлика", але їхній вміст — мінімальний, і жодного клінічного підтвердження ефективності таких формул зазвичай немає.

У професійній косметиці кожен інгредієнт має своє призначення і клінічне обґрунтування.

5. Безпека та підбір за показаннями

Професійна косметика зазвичай:

Гіпоалергенна;





Без ароматизаторів або з мінімальним вмістом;





Не тестується на тваринах;





Підбирається за станом шкіри , а не просто "за віком" чи типом.





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