Хто такий QA-Engineer та що він робить?
QA-інженер — спеціаліст, який відповідає за забезпечення якості розробки програмного забезпечення та його функціонального тестування. Сучасні курси QA дають змогу опанувати цю порівняно нову, але вже популярну професію.
Що є в обов’язках спеціаліста?
Насамперед варто дізнатися, якими навичками має володіти хороший тестувальник. Йдеться про:
- вивчення та уточнення вимог до програми в замовника;
- написання та доробка сценаріїв тестування;
- проведення тестування функціоналу програмного забезпечення;
- створення звітів за виявленими недоліками;
- аналіз отриманих результатів та показників тестів;
- створення технічного завдання на усунення знайдених недоліків;
- моніторинг внесення правок;
- проведення повторних тестів;
- аналіз та оптимізація етапів розробки для усунення обставин помилок та запобігання їхнього повторного виникнення;
- робота з документацією.
Здавалося б, усе це складно, а завдань дуже багато, проте курси Mate academy допоможуть в опануванні спеціальності, адже навчання містить для цього все необхідне.
Що має знати QA-Engineer?
Вважається, що ця професія одна з найпривабливіших для початківців у сфері ІТ. Проте хороший фахівець має орієнтуватися в мовах програмування, розуміти життєвий цикл та етапи розробки ПЗ, опановувати нові технології, добре знати англійську мову, впевнено працювати з SQL та багато іншого.
Водночас QA-Engineer – професія, що має низку переваг. Серед них:
- отримання нових знань та професіональне зростання;
- порівняно легкий вхід в ІТ-індустрію;
- престижність;
- можливість опанування в будь-якому віці;
- висока зарплатня.
З кожним роком оплата послуг таких спеціалістів суттєво зростає — у середньому на 22% щорічно. Тому саме час задуматися над необхідністю проходження відповідних курсів, які допоможуть стати QA-інженером. Пам'ятайте, успішне майбутнє у ваших руках!