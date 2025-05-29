Хто такий QA-Engineer та що він робить?

QA-інженер — спеціаліст, який відповідає за забезпечення якості розробки програмного забезпечення та його функціонального тестування. Сучасні курси QA дають змогу опанувати цю порівняно нову, але вже популярну професію.

Що є в обов’язках спеціаліста?

Насамперед варто дізнатися, якими навичками має володіти хороший тестувальник. Йдеться про:

вивчення та уточнення вимог до програми в замовника;

написання та доробка сценаріїв тестування;

проведення тестування функціоналу програмного забезпечення;

створення звітів за виявленими недоліками;

аналіз отриманих результатів та показників тестів;

створення технічного завдання на усунення знайдених недоліків;

моніторинг внесення правок;

проведення повторних тестів;

аналіз та оптимізація етапів розробки для усунення обставин помилок та запобігання їхнього повторного виникнення;

робота з документацією.

Здавалося б, усе це складно, а завдань дуже багато, проте курси Mate academy допоможуть в опануванні спеціальності, адже навчання містить для цього все необхідне.

Що має знати QA-Engineer?

Вважається, що ця професія одна з найпривабливіших для початківців у сфері ІТ. Проте хороший фахівець має орієнтуватися в мовах програмування, розуміти життєвий цикл та етапи розробки ПЗ, опановувати нові технології, добре знати англійську мову, впевнено працювати з SQL та багато іншого.

Водночас QA-Engineer – професія, що має низку переваг. Серед них:

отримання нових знань та професіональне зростання;

порівняно легкий вхід в ІТ-індустрію;

престижність;

можливість опанування в будь-якому віці;

висока зарплатня.

З кожним роком оплата послуг таких спеціалістів суттєво зростає — у середньому на 22% щорічно. Тому саме час задуматися над необхідністю проходження відповідних курсів, які допоможуть стати QA-інженером. Пам'ятайте, успішне майбутнє у ваших руках!