Інтерфакс-Україна
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18:39 29.05.2025

Хто такий QA-Engineer та що він робить?

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QA-інженер — спеціаліст, який відповідає за забезпечення якості розробки програмного забезпечення та його функціонального тестування. Сучасні курси QA дають змогу опанувати цю порівняно нову, але вже популярну професію.

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Що є в обов’язках спеціаліста?

Насамперед варто дізнатися, якими навичками має володіти хороший тестувальник. Йдеться про:

  • вивчення та уточнення вимог до програми в замовника;
  • написання та доробка сценаріїв тестування;
  • проведення тестування функціоналу програмного забезпечення;
  • створення звітів за виявленими недоліками;
  • аналіз отриманих результатів та показників тестів;
  • створення технічного завдання на усунення знайдених недоліків;
  • моніторинг внесення правок;
  • проведення повторних тестів;
  • аналіз та оптимізація етапів розробки для усунення обставин помилок та запобігання їхнього повторного виникнення;
  • робота з документацією.

Здавалося б, усе це складно, а завдань дуже багато, проте курси Mate academy допоможуть в опануванні спеціальності, адже навчання містить для цього все необхідне.

Що має знати QA-Engineer?

Вважається, що ця професія одна з найпривабливіших для початківців у сфері ІТ. Проте хороший фахівець має орієнтуватися в мовах програмування, розуміти життєвий цикл та етапи розробки ПЗ, опановувати нові технології, добре знати англійську мову, впевнено працювати з SQL та багато іншого.

Водночас QA-Engineer – професія, що має низку переваг. Серед них:

  • отримання нових знань та професіональне зростання;
  • порівняно легкий вхід в ІТ-індустрію;
  • престижність;
  • можливість опанування в будь-якому віці;
  • висока зарплатня.

З кожним роком оплата послуг таких спеціалістів суттєво зростає — у середньому на 22% щорічно. Тому саме час задуматися над необхідністю проходження відповідних курсів, які допоможуть стати QA-інженером. Пам'ятайте, успішне майбутнє у ваших руках!

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