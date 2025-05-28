Passport-UA - ваш надійний партнер в оформленні документів

У сучасному світі, де час цінується на вагу золота, якісні адміністративні послуги стають справжнім скарбом. Центр оформлення документів Passport-UA пропонує комплексне розв'язання питань, пов'язаних з оформленням особистих та офіційних паперів, забезпечуючи професійний підхід та оперативність на кожному етапі.

Спектр послуг для кожної потреби

Центр оформлення документів Passport-UA надає паспортні послуги для громадян України, яким потрібно швидко отримати офіційні документи. Тут оформляють закордонні паспорти для дорослих і дітей: терміновий варіант буде готовий за дві-три робочі доби, прискорений — за чотири-п’ять, а стандартний — у проміжку від семи до двадцяти робочих днів. Для подання необхідно мати:

внутрішній паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний код;

попередні закордонні паспорти (за наявності).

Фахівці компанії супроводжують клієнта на всіх етапах.

Також тут можна отримати ID-картки нового зразка. Залежно від ситуації процедура триває від 3-4 до 20 робочих днів, а перше оформлення для підлітків 14–18 років зазвичай займає 10–20 діб. Потрібні будуть внутрішній паспорт, ідентифікаційний код і, за наявності, свідоцтво про шлюб. Присутність заявника обов’язкова, а сама картка містить електронний чип із біометричними даними.

Для легалізації документів за кордоном компанія пропонує послугу проставлення апостиля. Терміново штамп ставиться за один день, стандартно — за 3–5. Вони легалізують дипломи, свідоцтва, нотаріальні папери та судові акти.

Довідку про відсутність судимості компанія оформляє протягом 2-3 робочих днів. Для цього достатньо копії паспорта, ідентифікаційного коду та, за потреби, інформації про попередні прізвища. Можливе додаткове проставлення апостиля, у довідці зазначається мета виготовлення — для працевлаштування, виїзду за кордон чи участі в тендерах.

Окремий напрям — допомога громадянам України, які перебувають за межами країни. Вони оформлюють та продовжують строк дії закордонних паспортів, відновлюють втрачені документи, надають нотаріальні послуги (засвідчення підписів, видача довіреностей, засвідчення копій), реєструють акти цивільного стану, зокрема народження, шлюб, розлучення чи смерть.

Усі послуги супроводжуються індивідуальним підходом, професійною консультацією та повним супроводом на кожному етапі. Passport-UA гарантує дотримання законодавчих вимог і високу якість обслуговування.

Переваги співпраці з Passport-UA

Вибираючи цей сервіс для оформлення документів, ви отримуєте низку переваг. Серед них такі:

Швидкість обслуговування. Мінімальні терміни оформлення завдяки налагодженим процесам та досвіду спеціалістів. Професіоналізм персоналу. Кваліфіковані консультанти знають усі нюанси законодавства та процедур. Комфортні умови. Зручний офіс, електронна черга та можливість попереднього запису. Доступні ціни. Оптимальне співвідношення вартості та якості послуг. Підтримка для українців за кордоном. Дистанційне оформлення документів для громадян у країнах ЄС та в інших державах.

Довіряючи свої документи Passport-UA, ви вибираєте надійність, якість та заощаджуєте свій час.