Як обрати велосипед для дитини - поради від Velik-Shop

Щоб дитина із задоволенням сідала на велосипед і швидко звикла до нього, важливо, щоб керування не викликало труднощів, а кожна поїздка була комфортною. Надійна посадка, зручне кермо, легкий старт - саме ці дрібниці формують перше враження, яке часто визначає, чи захоче дитина кататися далі. Щоб уникнути помилок, важливо врахувати кілька аспектів перед покупкою.

Підбір за розміром

Найпоширеніша помилка при покупці дитячого велосипеда - орієнтація лише на вік. Насправді вирішальне значення має зріст дитини. Щоб посадка була правильною, варто звернути увагу на висоту сідла: у нижньому положенні дитина має діставати ступнями до землі. Це дає змогу зберігати баланс і швидко зупинятись без страху впасти.

Щоб легше орієнтуватися під час вибору, нижче подано орієнтовну відповідність діаметра коліс до зросту дитини.

Діаметр коліс Рекомендований зріст Додаткові характеристики 12 дюймів 85–100 см Моделі з додатковими колесами або біговели. 14 дюймів 95–110 см Забезпечують кращу стійкість і можуть мати бічні колеса. 16 дюймів 105–120 см Підійде для перших самостійних поїздок. 18 дюймів 110–125 см Варіант для дитини, яка вже має базові навички їзди. 20 дюймів 115–135 см Підходить для активного катання, часто має передачі. 24 дюйми 130–145 см. Моделі схожі на дорослі, але з урахуванням дитячої ергономіки.

Важливо, щоб пропорції велосипеда відповідали будові тіла дитини — це допоможе тримати рівновагу без зайвого зусилля. Якщо посадка правильна, спина залишається рівною, а руки - у вільному, зручному положенні. Це знижує втому під час катання і сприяє кращому контролю над велосипедом.

Типи велосипедів і їх призначення

Дитячі велосипеди відрізняються не лише розміром, а й конструкцією. Важливо враховувати, де буде їздити дитина, наскільки вона впевнено тримає рівновагу та чи потрібні додаткові елементи, як-от передачі або амортизація.

Біговел

Двоколісний велосипед без педалей для дітей віком 2–4 роки. Допомагає розвинути баланс і координацію перед переходом на класичну модель.

Класичний дитячий велосипед

Стандартна модель з педалями та часто з додатковими боковими колесами. Підходить для віку від 3 до 7 років, залежно від розміру.

Багатошвидкісний велосипед

Орієнтований на дітей від 6-7 років, які вже впевнено катаються. Передачі дозволяють легше долати підйоми й кататися на довші дистанції.

BMX

Компактна модель із міцною рамою для трюків і катання по спеціальних майданчиках. Підходить підліткам, які хочуть більш активного стилю катання.

Щоб велосипед приносив користь і задоволення, він має відповідати саме поточним потребам дитини. Занадто складна або незручна модель здатна швидко знизити інтерес до катання. Velik-Shop допомагає уникнути таких помилок - у каталозі легко знайти велосипеди, які підійдуть за розміром, вагою та типом використання. Коли все підібрано правильно, дитина катається із задоволенням і почувається впевнено з кожною новою поїздкою.