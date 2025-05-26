Група компаній Opti Global: Opti Taxi та інновації для України

У сучасному світі, де мобільність стала невід’ємною частиною життя, українська група компаній Opti Global задає тон у сфері транспортних і технологічних рішень. Заснована з амбітною місією зробити життя зручнішим, Opti за два десятиліття присутності на українському ринку стала синонімом інновацій, якості та патріотизму. Особливе місце в екосистемі компанії посідає сервіс Opti Taxi, який не лише забезпечує комфортні поїздки, а й активно підтримує українців – від киян до переселенців і захисників. У цій статті ми розповімо, як Opti Global трансформує мобільність, чому їхня програма лояльності привертає нових партнерів і як кожен із нас може підтримати українське, обираючи Opti.



Opti Global: 20 років інновацій і зростання

Група компаній Opti Global розпочала свою діяльність у 2004 році, зосередившись на технологічних і транспортних рішеннях для українців. За 20 років компанія розвинула мережу сервісів, що охоплюють пасажирські перевезення, логістику та цифрові платформи. Сьогодні Opti працює у 38 містах України, та у Польщі, надаючи послуги мільйонам клієнтів.

Філософія Opti базується на трьох принципах: комфорт, інновації та патріотизм. У часи війни, коли Україна стикається з безпрецедентними викликами, Opti Global не лише продовжує працювати, а й активно підтримує економіку, ЗСУ та переселенців. Від благодійних ініціатив до знижок для захисників – компанія демонструє, що бізнес може бути не лише прибутковим, а й соціально відповідальним.



Opti Taxi: комфорт і підтримка для кожного

Флагманський сервіс групи – Opti Taxi – це більше, ніж просто таксі. Це технологічна платформа, яка дозволяє замовити поїздку в кілька кліків через мобільний додаток, доступний на iOS і Android. Opti Taxi працює в багатьох містах, зокрема в Києві, де сервіс став невід’ємною частиною транспортної інфраструктури.

У 2025 році Opti Taxi продовжує вдосконалювати клієнтський досвід, пропонуючи:



Швидке замовлення: Інтуїтивний додаток дозволяє викликати таксі за лічені секунди.

Комфорт і безпека: Сучасні автомобілі, професійні водії та система оцінювання забезпечують високу якість поїздок.

Доступність: Opti Taxi підтримує киян, гостей міста та тих, для кого Київ став вимушеним домом через війну, пропонуючи гнучкі тарифи та спеціальні знижки.

Особливу увагу Opti приділяє підтримці українців у складні часи. У партнерстві з програмою “Social Defender Card” від “Українці разом” Opti Taxi надає 55% знижки на поїздки для власників картки, що є важливим внеском у підтримку захисників і їхніх сімей. Ця ініціатива підкреслює патріотичну позицію компанії та її прагнення бути ближче до українців.



OptiClub: програма лояльності, відкрита для партнерів

У серпні 2024 року Opti Global запустила інноваційну програму лояльності OptiClub, яка стала справжнім проривом у сфері клієнтського сервісу. OptiClub – це не просто бонуси за поїздки, а екосистема, що об’єднує клієнтів і партнерів заради спільної мети: зробити життя зручнішим і підтримати український бізнес.



Ключові особливості OptiClub:

Бонуси за поїздки: Клієнти отримують бали за кожну поїздку в Opti Taxi, які можна обміняти на знижки або додаткові послуги.

Відкритість для партнерів: OptiClub запрошує до співпраці українські компанії – від кафе й магазинів до благодійних організацій. Партнери можуть пропонувати свої знижки чи бонуси в рамках програми, залучаючи нових клієнтів.

Гнучкість: Програма дозволяє клієнтам накопичувати бали не лише за поїздки, а й за покупки в партнерських мережах, що робить її універсальною.

OptiClub уже привернув увагу десятків компаній, які бажають долучитися до програми. Наприклад, співпраця з “Українці разом” показала, як партнерство може посилювати соціальний вплив. Для нових партнерів Opti пропонує гнучкі умови співпраці, маркетингову підтримку та доступ до широкої аудиторії клієнтів. Це ідеальна можливість для українського бізнесу об’єднатися заради спільного розвитку.



Обираючи Opti Taxi, ви не лише отримуєте комфортну поїздку, а й підтримуєте компанію, яка інвестує в майбутнє України.

Група компаній Opti Global та сервіс Opti Taxi – це приклад того, як бізнес може бути інноваційним, соціально відповідальним і патріотичним. Ми закликаємо українців підтримувати своє, обираючи Opti для щоденних поїздок. Завантажуйте додаток Opti Taxi, приєднуйтесь до програми лояльності OptiClub і ставайте частиною великої української спільноти!