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Ukrainian Transport Forum 2025 – ключова галузева подія року

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Ukrainian Transport Forum 2025 – ключова галузева подія року, яку організовує EBA  спільно з АМЕУ та Maritime Days in Odesa.

Дата: 10 червня 2025

Місце: Одеса

Час: 10:00-18:00

Формат: офлайн

💬 У програмі:
▪️ 3 дискусійні панелі з топовими спікерами
▪️ Кава-брейки, обід, фуршет, потужний нетворкінг
▪️ 16+ спікерів — Мінрозвитку, ОВА, УЗ, Держмитслужба, ДСБТ, лідери ринку
▪️ 200+ учасників — бізнес, порти, логістика, державні структури
🌟 Ексклюзивні інсайди, нові контакти, спільне формування рішень

🎟 Участь:
▪️ 6000 грн — стандарт
▪️ 4000 грн — для членів EBA / АМЕУ
🔗 Реєстрація за посиланням:
https://docs.google.com/…/1hRkS1oLBC81l9_FFy…/edit

🤝 Хочете стати спонсором заходу?
📧 Деталі — за запитом: [email protected]

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