Ukrainian Transport Forum 2025 – ключова галузева подія року
Ukrainian Transport Forum 2025 – ключова галузева подія року, яку організовує EBA спільно з АМЕУ та Maritime Days in Odesa.
Дата: 10 червня 2025
Місце: Одеса
Час: 10:00-18:00
Формат: офлайн
У програмі:
3 дискусійні панелі з топовими спікерами
Кава-брейки, обід, фуршет, потужний нетворкінг
16+ спікерів — Мінрозвитку, ОВА, УЗ, Держмитслужба, ДСБТ, лідери ринку
200+ учасників — бізнес, порти, логістика, державні структури
Ексклюзивні інсайди, нові контакти, спільне формування рішень
Участь:
6000 грн — стандарт
4000 грн — для членів EBA / АМЕУ
Реєстрація за посиланням:
https://docs.google.com/…/1hRkS1oLBC81l9_FFy…/edit
Хочете стати спонсором заходу?
Деталі — за запитом: [email protected]
Драйвимо українську логістику разом!