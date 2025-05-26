Ukrainian Transport Forum 2025 – ключова галузева подія року

Ukrainian Transport Forum 2025 – ключова галузева подія року, яку організовує EBA спільно з АМЕУ та Maritime Days in Odesa.

Дата: 10 червня 2025

Місце: Одеса

Час: 10:00-18:00

Формат: офлайн

У програмі:

3 дискусійні панелі з топовими спікерами

Кава-брейки, обід, фуршет, потужний нетворкінг

16+ спікерів — Мінрозвитку, ОВА, УЗ, Держмитслужба, ДСБТ, лідери ринку

200+ учасників — бізнес, порти, логістика, державні структури

Ексклюзивні інсайди, нові контакти, спільне формування рішень

Участь:

6000 грн — стандарт

4000 грн — для членів EBA / АМЕУ

Реєстрація за посиланням:

https://docs.google.com/…/1hRkS1oLBC81l9_FFy…/edit

Хочете стати спонсором заходу?

Деталі — за запитом: [email protected]

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