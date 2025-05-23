Професійний догляд з кімнатними рослинами

Чому кімнатні рослини, які так розкішно виглядали на полиці магазину, часто гинуть протягом перших місяців або тижнів у вас вдома? Статистика не втішна: це трапляється приблизно у 40% випадків. Не знаєте, як доглядати за кімнатними рослинами або не маєте для цього досить вільного часу? Ситуацію врятує професійний догляд за кімнатними рослинами послуга від студії фітодизайну «Флорен».

Чому гинуть рослини?

Поглянемо правді в очі: гарні, доглянуті кімнатні рослини завжди коштують недешево. Але проходить зовсім небагато часу – і рослина гине. Чому це відбувається? Найчастіше причина криється:

в неправильному догляді за кімнатними рослинами, який здійснюють суто інтуїтивно, не враховуючи особливості конкретного виду рослини;

в несвоєчасному діагностуванні захворювання або помилках лікування;

в надмірному або недостатньому зволоженні ґрунту.

Що робити?

Можна довго і безрезультатно з’ясовувати, хто винний: секретар, офіс-менеджер або прибиральниця. Проте є значно ефективніше вирішення проблеми: замовити послугу з професійного догляду за рослинами в Києві від студії «Флорен». Лише так будете впевнені, що частина бюджету, яка пішла на озеленення приміщення, не була витрачена марно.

Що включає така послуга? Існує декілька варіантів, серед яких ви можете обрати саме той, що вас влаштовує:

Разовий візит фахівця – включає докладну консультацію з догляду за кімнатними квітами. Спеціаліст допоможе у підборі захисних засобів та добрив, режиму поливу та розміру горщика, проведе оброку для позбавлення від шкідників. Комплексне обслуговування рослин – це від 4 до 8 візитів спеціаліста, який візьме на себе весь обсяг робіт з догляду за декоративними рослинами, що включає, окрім поливу та внесення добрив, багато інших заходів. Ваші рослини виглядатимуть ідеально. Допомога в режимі онлайн-консультації – це можливість отримати екстрену допомогу, якщо ви налаштовані самостійно здійснювати догляд за кімнатними квітами. Спеціаліст допоможе визначити причини проблеми, підібрати правильну періодичність поливу, розібратися з ґрунтом, добривами та іншими питаннями.

На сайті студії ви можете знайти контактну інформацію для замовлення послуги та розрахувати її вартість.

Ваші кімнатні квіти почали в’янути і ви не можете знайти причину? Не відкладайте та замовляйте послугу професійного догляду за рослинами від студії «Флорен», адже це зручно, просто та завжди ефективно.