Як проводиться дезінфекція та видалення запахів після затоплення

Коли в будинку трапляється затоплення - чи то через аварію на трубах, чи то через прорив пральної машини, чи то через дощову воду з даху, - більшість людей спершу поспішають вичерпати воду і висушити підлогу. Здається, що, якщо вода пішла, то й проблему вирішено. Але це ілюзія. Справжнісінька небезпека починається не відразу, а через кілька годин і днів після події.

Якщо ви вирішите замовити прибирання після затоплення ви не маєте проблем зі здоров'ям, рятуєте майно і запобігаєте набагато дорожчим і складнішим ситуаціям у майбутньому. WHITE CLEAN спеціалізується на таких завданнях - і знає, як працювати не по видимості, а вглиб, там, де все тільки починається.

Що відбувається з приміщенням після затоплення - невидимі загрози

Поки ви зайняті сушінням підлоги, збиранням мокрих рушників і протиранням шаф, у вашому будинку вже розгортається невидимий фронт - війна вологи з вашим простором. І ця волога - не вода з крана.

Підвищена вологість: перші 12 годин

Коли приміщення виявляється затопленим, воно тут же втрачає баланс вологості. Стіни, меблі, підлога, шпалери - все починає втягувати воду. Особливо це критично для дерева, фанери, гіпсокартону, килимів, текстилю.

Цвіль і грибок: 24-48 годин

Спори грибків - це не щось чуже. Вони завжди присутні в повітрі. Але після затоплення вологість підвищується до такого рівня, за якого спори «прокидаються» і починають активно рости. Через добу після аварії на стіні або за меблями вже може початися формування грибка.



Навіщо потрібна дезінфекція після затоплення

Коли йдеться про наслідки води, головна мета - не просто прибрати, а знешкодити. Інакше бактерії, грибки та запахи обов'язково повернуться - найчастіше саме тоді, коли ви вже облаштуєтесь і забудете, що була аварія.

Запобігання розвитку цвілі

Навіть якщо візуально цвілі немає - це не означає, що вона не «ховається». Спори грибків можуть жити в стінах, у затірці плитки, у задній частині шафи.

Знезараження поверхонь і повітря

Вологість впливає не тільки на предмети. Вона робить усе повітря в будинку насиченим спорами, запахами, мікробами. А отже, дихати цим стає небезпечно, особливо якщо в домі є діти, літні люди, люди з алергією або астмою.

Як проводиться професійна дезінфекція та видалення запахів

Дезінфекція після затоплення - це не просто обробка хлоркою або провітрювання. Це комплексна, поетапна процедура, яка вимагає точної діагностики, застосування спеціального обладнання та продуманих методів впливу. Мета - не «замаскувати» наслідки, а повністю усунути проблему зсередини.

Оцінка та діагностика ступеня ураження

Насамперед фахівці WHITE CLEAN проводять оцінку стану об'єкта. Важливо зрозуміти не тільки, скільки було води, а й куди вона потрапила. Ми оглядаємо підлогу, стіни, меблі, кути, заглядаємо під плінтуси, перевіряємо шпалери та вентиляційні решітки.

Скільки часу займає і від чого залежить ефективність обробки

Не існує універсальної відповіді на запитання: «Скільки займе дезінфекція?». Усе залежить від маси чинників:

Площа приміщення. Що більша квартира або будинок - то більша обробка.

Матеріали оздоблення та меблів. Дерево, тканина, килими вбирають вологу глибше, ніж, наприклад, плитка.

Ступінь затоплення. Протікання у ванній - не те саме, що повне затоплення всієї квартири.

Вологість повітря. Якщо вентиляція погана, знадобиться більше часу на просушку.

Наявність пористих предметів. Килими, матраци, дивани збільшують час і складність дезінфекції.

Зазвичай стандартна процедура займає від 3 до 6 годин, але в складних випадках можливі повторні візити, особливо якщо волога зайшла глибоко в стіни або меблі.

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