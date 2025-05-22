Модульні, якісні, перевірені ― основні критерії сучасних бронежилетів

Минули роки, коли бронежилетом називали дві металеві пластини, з’єднані лямками на плечах, та свого часу вони вважалися неабияким захистом. Солдатам середини ХХ століття сучасне екіпірування здалося б абсолютною фантастикою, вартою пера Герберта Велса, Артура Кларка чи Рея Бредбері. Але дійсно ― розвиток військового спорядження і його швидкість вражають. Втім, вони йдуть в ногу ― еволюція зброї і спорядження, відповідно до змін у тактиці і стратегії бойових дій.

Критерії якості бронежилета

Рівень бронезахисту. За шкалою NIJ (США) ― 5 класів захисту, CEN (Європа) ― 4 класи захисту, за ДСТУ 8782:2018 (Україна) ― 6 класів захисту.

Модульність і сумісність. Наявність Velcro/MOLLE для підсумків, систем швидкого кріплення/скидання, сумісність із додатковими елементами.

Вага і компоновка. Бажана мінімальна вага без втрати критичного захисту, а також ефективний розподіл навантаження.

Комфорт і вентиляція. Повітропроникні й антимікробні підкладки, зони відведення поту і тепла.

Швидкість надягання/скидання. Наприклад, британський бронежилет STV знімається повністю менш ніж за 5 секунд.

Довговічність і обслуговування. Стійкість матеріалів до ультрафіолету, хімікатів і морської води, зручність заміни елементів.

Серед цих критеріїв немає головного: варто обирати спорядження, яке вже перевірене в бойових умовах і має схвальні відгуки військових. Як бронекостюм Рlastoon XM від Rarog, який не лише відповідає вимогам сучасного війська, а й успішно пройшов «бойове хрещення». Українська компанія довела, що спорядження українського бійця не поступається американським і європейським зразкам.

Virtus Scalable Tactical Vest (STV) — Великобританія

VIRTUS, розроблений для модернізації екіпіровки британської піхоти, має функціонально важливі риси:

масштабування ― захисна система має 4 конфігурації, може бути як прихованим жилетом, так і повним тактичним комплексом з боковим захистом, і має понад 25 варіантів розмірів, включно з жіночими;

динамічне розподілення ваги ― сполучна система «хребет–ремінь» полегшує рух з повним навантаженням;

система швидкоскидів ― завдяки VQR‑механізму зняти жилет із усіма елементами можна за 4–5 секунд.

Improved Outer Tactical Vest (IOTV) GEN III (США)

Основний жилет армії США :

багатокомпонентний ― фронтальна й тильна панелі, розвантажувальний пояс, внутрішній аварійний швидкоскид для миттєвого звільнення, бокові панелі, додаткові модулі;

варіативний ― легко змінюються захисні пластини і модулі відповідно до бойових завдань, продумана система кріплень ― PALS/MOLLE‑система, комплект тактичних підсумків;

має два способи надягання — через голову (як светр) або збоку, через застібку на плечі, можна розкрити Velcro і обгорнути тулуб жилетом, що зручно в польових умовах, коли не можна зняти шолом або поранена рука.

Система FÉLIN та її бронежилети (Франція)

FÉLIN (Fantassin à Équipements et Liaisons Intégrés) ― це комплекс «солдат–система» від Safran Electronics & Defense, для якого характерні:

скомпонованість ― тактичний жилет з фронтальним носієм плит, окремі пластинні кишені спереду та ззаду, розвантажувальний пояс, швидкоскиди;

у комплекті гнучкі і жорсткі плити, адаптивні фронтальні панелі, що дають змогу оперативно добирати модулі під різні кліматичні зони та типи завдань;

і основне ― електронна система, унікальний електронний жилет з інтегрованими рацією, GPS, комп’ютером, інтерфейсом «людина‑машина», датчиками — і все це рівномірно розподілено по бронежилету.

Як бачимо, Virtus STV робить акцент на легкості і масштабованості, IOTV III ― на надійності і сумісності із американськими стандартами, FÉLIN ― на інтеграції захисту з електронікою для «піхотинця майбутнього». Всі вони не просто перевірені в бою, а стали офіційним спорядженням технологічних армій світу. Поруч з ними і Рlastoon XM від Rarog ― з гарним балансом між захистом і мобільністю, з можливістю швидкої адаптації до загроз. І зазначати цей факт приємно.