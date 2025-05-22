Тиждень Одеси у Ванкувері: свято культури та ініціатива солідарності





Вшанування міста-побратима Ванкувера — Одеси

23 – 31 травня 2025 року

Ми раді повідомити, що місто Ванкувер офіційно проголосило Тиждень Одеси у Ванкувері в середу, 21 травня о 9:15 ранку у залі засідань міської ради.

"Я, Кен Сім, мер міста Ванкувер, від імені міської ради Ванкувера оголошую тиждень з 24 по 31 травня 2025 року ТИЖНЕМ ОДЕСИ. Слава Одесі! Слава Украіні” — прозвучали такі важливі слова для української громади Ванкувера.

Ця прокламація визнає понад 81 рік побратимських відносин між Ванкувером і Одесою, Україна — це перше таке партнерство у Північній Америці — і знаменує початок тижневого святкування культурних зв’язків, стійкості та солідарності.

Українська громада Ванкувера з гордістю представляє яскравий тижневий фестиваль, присвячений багатій історії та культурній спадщині Одеси, Україні, а також 81-річчю побратимства у часи війни та витривалості. Одеса — перше місто-побратим Ванкувера, з яким було укладено угоду у 1944 році. Через низку заходів, виступів і виставок фестиваль запрошує жителів Ванкувера познайомитися з винятковою історією, культурними досягненнями та глобальним впливом Одеси.

Основні заходи:

Освітні лекції — пізнання історії Одеси та її зв’язку з Ванкувером.

— пізнання історії Одеси та її зв’язку з Ванкувером. Виставки та віртуальні музеї — можливість дослідити архітектурні та мистецькі перлини Одеси й побачити, як війна змінила обличчя міста.

— можливість дослідити архітектурні та мистецькі перлини Одеси й побачити, як війна змінила обличчя міста. Кінопокази та живі виступи — культурні розповіді, які оживляють Одесу.

— культурні розповіді, які оживляють Одесу. Спеціальні меню та тематичні події — місцевий бізнес долучається до святкування через одеські смаки та враження.

Ця ініціатива — не просто культурна подія, а потужний жест солідарності між Ванкувером і Одесою, який підкреслює важливість збереження історії, ідентичності та стійкості. Цей дух зв’язку було підтверджено минулого року, коли Ванкувер відзначив 80-річчя побратимських відносин з Одесою — зв’язку, що базується на спільних цінностях та взаємній підтримці. Під час урочистостей представники міської влади підтвердили свою відданість підтримці Одеси у ці складні часи.

Українська громада Ванкувера запрошує всіх жителів міста долучитися — як учасників, волонтерів, спонсорів або друзів Одеси. Всі зібрані під час подій кошти будуть спрямовані на підтримку Одеси та її мешканців у збереженні культурної спадщини та допомозі постраждалим від війни:

Надання психологічної підтримки жінкам, які втратили дітей через війну

Підтримка дітей в Одесі, які постраждали від війни

Допомога ветеранам з Одеси

Підтримка культурних ініціатив в Одесі

Угода між містами-побратимами Ванкувер і Одеса

Побратимські відносини між Ванкувером і Одесою були встановлені у 1944 році, на тлі гуманітарної підтримки під час Другої світової війни. Згодом обміни та взаємна допомога посилилися, і українська громада Ванкувера відіграла важливу роль у зміцненні цього зв’язку. У 2024 році Ванкувер відзначив 80-річчя партнерства, підтвердивши свою підтримку Одеси, особливо в умовах триваючої війни. Представники міста пообіцяли продовжувати надавати гуманітарну допомогу, включаючи фінансову та логістичну підтримку для відновлення міста. Ця відданість є надзвичайно важливою, адже багато одеситів, що нині проживають у Ванкувері, продовжують боротися за стійкість свого рідного міста. Партнерство, засноване на гуманітарних засадах під час Другої світової війни, продовжує втілювати дух взаємної підтримки й солідарності.

Організатори

Фонд Maple Hope — це канадська некомерційна організація, що надає медичну, гуманітарну та соціальну допомогу Україні та українцям, переміщеним через війну, у Канаді. Заснований у 2014 році українцями у Ванкувері, фонд зібрав понад 32 мільйони доларів через приватні пожертви. Допомога включає медичні засоби для лікарень, підтримку мобільних евакуаційних центрів, допомогу захисникам і їхнім родинам, ветеранам і переселенцям, а також програми для дітей війни. З початком повномасштабного вторгнення фонд розширив свою місію, включивши підтримку у поселенні переміщених осіб у Британській Колумбії, та започаткував першу загальнонаціональну програму психологічної допомоги для українок і молоді та міжнародну кампанію для підтримки украінок, що втратили рідних “Зціли Серце Матері’.

Українське культурне товариство — некомерційна організація у Ванкувері, яка сприяє інтеграції новоприбулих українців у канадське суспільство та популяризує культуру української діаспори. Товариство організовує культурні проєкти, виставки, мистецькі події та розповідні ініціативи, що відкривають багатство української спадщини для ширшої громади. Воно також проводить освітні програми, лекції та майстер-класи, щоб поглибити розуміння української мови, історії та традицій у багатокультурному канадському середовищі.

Українські волонтери Ванкувера та місцевий бізнес — організація цих подій стала можливою завдяки зусиллям відданих волонтерів з української громади та людей, які прагнуть допомогти постраждалим від війни. Серед них — одесити, що змушені були переїхати до Ванкувера після початку повномасштабного вторгнення, для яких солідарність і допомога є справою честі. Важливу роль також відіграє місцевий бізнес та організації, чия активна участь у підготовці та зборі коштів свідчить про високу соціальну відповідальність і щире бажання допомогти тим, хто цього потребує.

Список подій, що відбудуться:

"Одеський український клуб" проведе неформальну зустріч канадської та української інтелігенції з дегустацією вин, присвяченою виноробній спадщині Одеси.

проведе неформальну зустріч канадської та української інтелігенції з дегустацією вин, присвяченою виноробній спадщині Одеси. Одеська кіностудія представить художній фільм, що передає стійкість і чарівність міста.

представить художній фільм, що передає стійкість і чарівність міста. Відбудеться сімейний пікнік у стилі Одеси на Ланжероні, який відтворить атмосферу приморського міста.

Також на вас чекає:

Загальнонаціональна онлайн-конференція та дискусії : "Одеса без міфів"

: "Одеса без міфів" Виставка та VR -музей , присвячені Одесі

, присвячені Одесі Меню, натхненні Одесою , у місцевих ресторанах

, у місцевих ресторанах Українська вечірка з діджеєм та фірмовими одеськими коктейлями

та фірмовими І багато іншого!

Звернення лідерів міста та громади:

"Вісімдесят один рік тому міста Ванкувер і Одеса об’єдналися у дружбі, започаткувавши перше в Північній Америці побратимське партнерство, проголошене під час Одеського тижня у Ванкувері в 1944 році. Тоді, як і тепер, ванкуверці надихалися силою та стійкістю наших одеських братів і сестер. Разом із жителями Ванкувера з усіх сфер життя ми з радістю вшановуємо спадщину, багатокультурність і історію Перлини Чорного моря. Хай живе Одеса!"

— Піт Фрай, радник міської ради Ванкувера (він/йому)

"Цього року партнерству між Одесою та Ванкувером виповнюється 81 рік. Ці роки — сторінки міжнародної дружби та солідарності. Багато поколінь одеситів і ванкуверців творили цю історію разом. Сьогодні настав наш час продовжити її та надати їй нового імпульсу, щоб наші нащадки пишалися цим історичним зв’язком між нашими громадами. Ми щиро раді події “Одеський тиждень у Ванкувері” та повністю підтримуємо цю ініціативу. Ми впевнені, що подальший розвиток співпраці між Одесою та Ванкувером продовжить славну традицію дружби між нашими містами!"

— Місто Одеса

"Одеса стала містом-побратимом Ванкувера у серпні 1944 року — в часи великого горя та війни. Поки Ванкувер розвивав програми для підтримки канадських ветеранів, які поверталися з фронту, між двома містами, розділеними океаном, зародився міцний зв’язок. Сьогодні, коли Одеса знову переживає жорстоку та несправедливу війну, цей зв’язок важливіший, ніж будь-коли. Перший Одеський тиждень у Ванкувері — це не лише святкування побратимства, а й потужне нагадування про те, що справжня сестра подає руку допомоги в часи кризи."— Світлана Комінко, виконавча директорка Maple Hope Foundation

Інформація для контактів:

Ольга Федюк

olha.fediuk@maplehopefoundation.org

050 548 4599

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