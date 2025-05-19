UKRAINIAN CHOICE — репутаційна ініціатива від Української народної премії, спрямована на підтримку відповідального бізнесу
У відповідь на нові виклики часу, Українська Народна Премія запустила національний проєкт — UKRAINIAN CHOICE.
Це репутаційна відзнака, що ставить у фокус бізнес не за обсягами, а за впливом, відкритістю, локальною спроможністю та довірою.
Проєкт охоплює понад 50 галузей — від оборонної промисловості до фінансових сервісів, культури, агро та інженерії. Пріоритет надається компаніям, що створюють продукт в Україні і для України.
“UKRAINIAN CHOICE — логічне продовження довіри, яку ми будували роками в Українській народній премії” — зазначає Микола Сорока, Голова Оргкомітету UKRAINIAN CHOICE.
Ключові особливості проєкту:
- Відбір компаній за критеріями доброчесності, відкритості, інноваційності та локальної цінності
- Пріоритет — Made in Ukraine: компаніям, які створюють продукти, сервіси та технології в Україні
- Номінації в 50+ секторах — від інформаційних та оборонних технологій до фінансових сервісів, культури, освіти та промисловості
- Репутаційна оцінка — із залученням незалежних експертів, галузевих середовищ та громадянського суспільства
- Публічне визнання на національному рівні — інформаційна підтримка, інтерв’ю з переможцями, спецпроєкти в медіа
- Платформа для об’єднання відповідального бізнесу, який змінює країну
- Промоція історій успіху компаній, що надихають і задають нову етику лідерства
- Аналітика та інсайти про нові стандарти довіри й корпоративної репутації в Україні
Детальна інформація на порталі UKRAINIAN CHOICE - https://ukr-choice.com/