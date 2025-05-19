UKRAINIAN CHOICE — репутаційна ініціатива від Української народної премії, спрямована на підтримку відповідального бізнесу

У відповідь на нові виклики часу, Українська Народна Премія запустила національний проєкт — UKRAINIAN CHOICE.



Це репутаційна відзнака, що ставить у фокус бізнес не за обсягами, а за впливом, відкритістю, локальною спроможністю та довірою.

Проєкт охоплює понад 50 галузей — від оборонної промисловості до фінансових сервісів, культури, агро та інженерії. Пріоритет надається компаніям, що створюють продукт в Україні і для України.

“UKRAINIAN CHOICE — логічне продовження довіри, яку ми будували роками в Українській народній премії” — зазначає Микола Сорока, Голова Оргкомітету UKRAINIAN CHOICE.

Ключові особливості проєкту:

Відбір компаній за критеріями доброчесності, відкритості, інноваційності та локальної цінності

Пріоритет — Made in Ukraine : компаніям, які створюють продукти, сервіси та технології в Україні

: компаніям, які створюють продукти, сервіси та технології в Україні Номінації в 50+ секторах — від інформаційних та оборонних технологій до фінансових сервісів, культури, освіти та промисловості

— від інформаційних та оборонних технологій до фінансових сервісів, культури, освіти та промисловості Репутаційна оцінка — із залученням незалежних експертів, галузевих середовищ та громадянського суспільства

— із залученням незалежних експертів, галузевих середовищ та громадянського суспільства Публічне визнання на національному рівні — інформаційна підтримка, інтерв’ю з переможцями, спецпроєкти в медіа

— інформаційна підтримка, інтерв’ю з переможцями, спецпроєкти в медіа Платформа для об’єднання відповідального бізнесу, який змінює країну

відповідального бізнесу, який змінює країну Промоція історій успіху компаній, що надихають і задають нову етику лідерства

компаній, що надихають і задають нову етику лідерства Аналітика та інсайти про нові стандарти довіри й корпоративної репутації в Україні

Детальна інформація на порталі UKRAINIAN CHOICE - https://ukr-choice.com/