Інтерфакс-Україна
Промо
11:12 19.05.2025

UKRAINIAN CHOICE — репутаційна ініціатива від Української народної премії, спрямована на підтримку відповідального бізнесу

1 хв читати

 

У відповідь на нові виклики часу, Українська Народна Премія запустила національний проєкт — UKRAINIAN CHOICE.


Це репутаційна відзнака, що ставить у фокус бізнес не за обсягами, а за впливом, відкритістю, локальною спроможністю та довірою.

 

Проєкт охоплює понад 50 галузей — від оборонної промисловості до фінансових сервісів, культури, агро та інженерії. Пріоритет надається компаніям, що створюють продукт в Україні і для України.

 

UKRAINIAN CHOICE — логічне продовження довіри, яку ми будували роками в Українській народній премії” — зазначає Микола Сорока, Голова Оргкомітету UKRAINIAN CHOICE.

 

Ключові особливості проєкту:

  • Відбір компаній за критеріями доброчесності, відкритості, інноваційності та локальної цінності
  • Пріоритет — Made in Ukraine: компаніям, які створюють продукти, сервіси та технології в Україні
  • Номінації в 50+ секторах — від інформаційних та оборонних технологій до фінансових сервісів, культури, освіти та промисловості
  • Репутаційна оцінка — із залученням незалежних експертів, галузевих середовищ та громадянського суспільства
  • Публічне визнання на національному рівні — інформаційна підтримка, інтерв’ю з переможцями, спецпроєкти в медіа
  • Платформа для об’єднання відповідального бізнесу, який змінює країну
  • Промоція історій успіху компаній, що надихають і задають нову етику лідерства
  • Аналітика та інсайти про нові стандарти довіри й корпоративної репутації в Україні

Детальна інформація на порталі UKRAINIAN CHOICE - https://ukr-choice.com/

ОСТАННЄ

Команда 114-ї бригади стала бронзовим призером змагань "Дикі Дрони"

Онлайн-шопінг без переплат: як прайс-агрегатори допомагають українцям купувати вигідно

Переваги дистанційної освіти: погляд психолога онлайн школи

Тактичні окуляри: ключові особливості та сфери використання

Польща потребує більше іноземців і мова не про українців

Ландшафт, що має душу: як українська компанія EVA формує нову культуру простору

ТОП-інструментів для обрізки дерев і догляду за садом: що краще вибрати

Що таке нерухомість і навіщо треба розбиратися в її видах

Чому чоловіча стрижка має значення: про впевненість, стиль і самопочуття

Церемонія KBU Awards 2024: оголошення переможців у п’яти номінаціях українського нонфікшну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА