Інтерфакс-Україна
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15:35 16.05.2025

Онлайн-шопінг без переплат: як прайс-агрегатори допомагають українцям купувати вигідно

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Фахівці сервісу порівнянь цін E-Katalog розповіли, як працюють прайс-агрегатори та які переваги вони надають покупцям.

В умовах економічної нестабільності та постійного зростання цін все більше українців замислюються над тим, як скоротити витрати без втрати якості. Водночас не зменшується популярність онлайн-шопінгу, де пропозицій безліч, а ціни є на будь-який гаманець.

Саме тому з кожним роком зростає кількість користувачів прайс-агрегаторів — сервісів, що порівнюють ціни в інтернет-магазинах і допомагають знайти найвигіднішу пропозицію.

Як працює прайс-агрегатор

Прайс-агрегатор — це онлайн-ресурс, що автоматично збирає дані про ціни на певні товари з різних сайтів. Користувач вводить назву товару або обирає категорію, а система миттєво видає перелік магазинів, де цей товар доступний, разом із цінами, умовами доставки, гарантіями та відгуками інших покупців.

Наприклад, на сайті https://ek.ua/ можна не лише знайти найдешевшу пропозицію, а й подивитися технічні характеристики товару, прочитати огляди, порівняти моделі та дізнатися рейтинг продавця.

Переваги для покупця: швидкість, об’єктивність і економія

  • Економія часу та грошей — замість того, щоб перевіряти десятки сайтів вручну, прайс-агрегатор збирає всю інформацію в одному місці. Це дозволяє прийняти рішення за лічені хвилини.
  • Об’єктивність — сервіс не просуває окремих продавців, а показує реальну картину ринку: від найдешевших до найдорожчих пропозицій.
  • Додаткові функції — деякі агрегатори дозволяють підписатися на зниження ціни, зберігати обрані товари або переглядати історію цін, щоб оцінити, чи варто купувати саме зараз.
  • Покупка без ризиків — завдяки відгукам користувачів та системі рейтингу продавців, покупці можуть уникнути нечесних магазинів.

Прайс-агрегатори — це не просто тренд, а практичний інструмент, який дозволяє споживачам контролювати свої витрати та ухвалювати обдумані рішення. У реаліях сучасної України, де кожна гривня має значення, такі сервіси стають надійним помічником у щоденному житті.

Про компанію

EK.ua — один з провідних прайс-агрегаторів в Україні, що охоплює тисячі товарів у 16 категоріях. Сервіс працює з 2005 року і є частиною міжнародної мережі з присутністю в різних країнах Європи.

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